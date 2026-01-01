آسر ياسين لـ فيتو: فيلم "إن غاب القط" يواجه أزمة العلاقات السامة

18 حجم الخط

يعد آسر ياسين واحدًا من أبرز نجوم جيله في السينما والدراما المصرية، إذ نجح على مدار مشواره الفني في تأكيد قدرته على التنوع وتقديم شخصيات مختلفة، تنقلت بسلاسة بين الدراما الاجتماعية والتشويق والكوميديا، وتميّز آسر بحرصه الدائم على اختيار أدواره بعناية، ما أكسبه ثقة الجمهور والنقاد على حد سواء، ونتج عنه تقديم أعمال تركت بصمة واضحة في السينما والتليفزيون، من بينها مسلسلات وأفلام حققت نجاحًا جماهيريًا وفنيًا لافتًا.

ومؤخرًا، احتفل آسر ياسين بالعرض الخاص لأحدث أعماله السينمائية، فيلم «إن غاب القط»، الذي يشاركه بطولته النجمة أسماء جلال، ويقدم من خلاله تجربة مختلفة عن الأدوار التي اعتاد تقديمها خلال السنوات الماضية.

وعلى هامش العرض الخاص، التقت «فيتو» بالفنان آسر ياسين في حوار خاص، للحديث عن تفاصيل الفيلم وكواليسه، والرسائل التي يحملها العمل، وإلى نص الحوار.

في البداية، ما الذي حمسك لتقديم فيلم «إن غاب القط»؟

- ما جذبني إلى الفيلم هو المزج بين الترفيه وتقديم رسالة اجتماعية مهمة، تتمثل في التأكيد على أن الفتاة لا ينبغي أن تلجأ إلى الرجل السام “التوكسيك”، لأن هذا السلوك يعكس قدرًا من السذاجة.. بعض الشخصيات تجد نفسها، في ظروف معينة، مضطرة للارتباط بهذا النوع من الرجال، إلا أن الفيلم يحرص على إيصال رسالة واضحة تدعو إلى الابتعاد عن هذه العلاقات.. وعلى الصعيد الشخصي، أنا إنسان مرتبط بعائلته بشكل كبير، ولا أشعر بالراحة أو السعادة عندما أبتعد عنهم.

وماذا عن الكواليس التي جمعتك بأسماء جلال؟

- استمتعت كثيرًا بالعمل مع أسماء جلال، لا سيما أننا سبق أن تعاونّا في مسلسل «سوتس بالعربي»، وكانت الكواليس حينها ممتعة أيضًا.. هناك كيمياء واضحة بيننا، وهو ما انعكس على أجواء العمل التي اتسمت بالراحة والانسجام مع فريق العمل بالكامل.. كما سبق لي التعاون مع محمد شاهين في «سوتس بالعربي» أيضًا، وكانت تجربة ممتعة على المستويين المهني والإنساني.

يعرض فيلم «إن غاب القط» في الأيام الأخيرة من العام الجاري، فهل كنت حريصًا على ذلك؟ وهل واجهتك صعوبات أثناء التنفيذ؟

- بالتأكيد، أسعدني كثيرًا أن أختتم العام بفيلم كوميدي يمنح الجمهور قدرًا من الترفيه، خاصة مع أجواء موسم رأس السنة.. فالجمهور يحتاج أحيانًا إلى أعمال خفيفة وبسيطة.. وبطبيعة الحال، مررت سابقًا بتجارب تصوير في ظروف صعبة، كما حدث في مسلسل «100 وش»، لكن مثل هذه التحديات لا تمنع في النهاية من الوصول إلى نتائج ناجحة.

وما نصيحتك للفتيات في التعامل مع الرجل التوكسيك؟

- هذا النوع من الرجال يتسم بالعديد من الصفات السلبية، مثل الأنانية والكذب، ولذلك أنصح الفتيات بالابتعاد عنه تمامًا.. وفي الوقت نفسه، أود لفت انتباه الجمهور إلى نقطة مهمة، وهي أن بعض الشخصيات قد تبدو في البداية توكسيك، لكنها في الحقيقة ليست كذلك على الإطلاق، وهو ما جسّده زينهم ضمن أحداث الفيلم.











