ليفاندوفسكي يرحل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة استقر على عدم تجديد عقده مع البرسا، والذي سينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

ويتمسك ليفاندوفسكي بعد تخفيض راتبه السنوي، ولذلك فإن من الصعوبة الاستمرار مع برشلونة.

شيكاغو فاير يقترب من ضم ليفاندوفسكي 

ويقترب نادي شيكاغو فاير الأمريكي من التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي في بداية الموسم المقبل، ويرحب اللاعب بهذه الخطوة خاصة وأن الجالية البولندية تتواجد بكثرة في شيكاغو.

كما أبدى نادي إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي في التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي ليلعب بجوار الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

برشلونة يجد صعوبة في التعاقد مع مدافع إنتر ميلان 

وفي سياق آخر، يجد البرسا صعوبة بالغة في التعاقد مع أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان بسبب المقابل المادي، وفقا لتقرير صحيفة سبورت الكتالونية.

برشلونة ينظر إلى التعاقد مع باستوني كـ"حلم ممنوع" أو مشروع طموح يصطدم بالواقع المالي للنادي الكتالوني، مع بقاء الباب مواربًا لأي احتمالات مستقبلية في الصفقة.

وجاء اهتمام برشلونة بضم باستوني عقب الأداء الرائع الذي قدمه مع إنتر تحت قيادة سيموني إنزاجي خاصة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

 

روبرت ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي برشلونة شيكاغو فاير انتر ميامي

