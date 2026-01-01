حصاد صحة دمياط خلال 2025، ضبط 129 ألف كيلو أغذية فاسدة و14716 مخالفة تموينية

18 حجم الخط

تلقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط تقريرا مفصلا من مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق حول نتائج وجهود إدارة مراقبة الأغذية خلال عام 2025 في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، حفاظا على صحة المواطنين وبمتابعة من الدكتورة أماني القرش وكيل المديرية والدكتور عطية منصور مدير عام الطب الوقائي.



تفتيش مكثف وغلق منشآت تمثل خطرا على المواطنين



وكشف التقرير عن تنفيذ حملات موسعة أسفرت عن المرور على 8880 منشأة غذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تبين أن 5331 منشأة تعمل بدون ترخيص فيما تم رصد 298 منشأة تشكل خطرا داهما على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها إداريا على الفور.

حملات مكثفة لمراقبة الاغذية بدمياط



آلاف المحاضر وضبط أغذية فاسدة



وأسفرت الحملات عن تحرير 14716 محضر جنحة صحية لمخالفات متنوعة وضبط كميات ضخمة من الاغذية غير الصالحة حيث تم إعدام 35334 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي إلى جانب إعدام 12288 لتر زيوت وعصائر ومياه غازية متغيرة الخواص الطبيعية.



أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في قبضة الرقابة



كما تمكنت فرق التفتيش من ضبط 128844 كيلو أغذية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 12995 لتر من المنتجات الغذائية السائلة المخالفة مع سحب 2443 عينة لفحصها والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.



تشديد الرقابة على العاملين بالمنشآت الغذائية



وفي إطار إحكام السيطرة الصحية على منظومة تداول الغذاء تم إصدار 10485 شهادة صحية للعاملين بالأغذية من خلال مكاتب فحص المشتغلين بالأغذية لضمان سلامة المتعاملين مع المواطنين.



إشادة ورسالة حاسمة من المحافظ



وجه محافظ دمياط الشكر لمديرية الصحة وجميع القائمين على تلك الحملات، مؤكدا أن صحة المواطن خط أحمر وأن الدولة مستمرة في مواجهة أي تجاوزات تمس سلامة الغذاء أو تعرض حياة المواطنين للخطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.