القرية الأوليمبية تستضيف مران فريق الإسماعيلي الأول لكرة القدم

استضافت القرية الأوليمبية فى محافظة الإسماعيلية، اليوم الأثنين، مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، استعدادًا للمباريات القادمة ببطولة كأس عاصمة مصر.

تنفيذ الحصة التدريبية للفريق

حيث خاض الفريق حصته التدريبية اليوم الإثنين، علي ملعب كرة القدم بالقرية الأوليمبية، بجانب تأدية عمليات الاستشفاء بصالة الألعاب الرياضية "الجيم" الملحق بالملعب والصالة المغطاه.

مجلس إدارة الإسماعيلي يلبي دعوة المحافظ

و على هامش المران، لبي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور طارق رحمي، دعوة محافظ الإسماعيلية لزيارة القرية الأوليمبية وتفقد منشآتها.

و كان فى إستقبال مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الذي نقل تحية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي وأعضاء الجهاز الفني، الإداري، الطبي، واللاعبين، مؤكدًا علي دعم محافظة الإسماعيلية للنادي الإسماعيلي وتمنياته بأن يعود النادي الإسماعيلي لمكانته الطبيعية بوصفه احد أعرق القلاع الرياضية فى مصر وأفريقيا.

و من جانبه، وجه الدكتور طارق رحمي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على الدعوة ودعمه الدائم للنادي الإسماعيلي، مشيدًا بالمستوى المتميز للقرية الأوليمبية بالإسماعيلية بعد أعمال تطويرها ورفع كفائتها، سواء ملعب كرة القدم او صالة الألعاب الرياضية، علاوة على مستوي الغرف الفندقية.



ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتقديم كافة أوجه الدعم المتاحة للجهاز التنفيذي بالمحافظة لخدمة النادي الإسماعيلي،

