كأس عاصمة مصر، بتروجت يواجه البنك الأهلي بحثا عن الصدارة

كأس الرابطة، يستضيف فريق بتروجت نظيره البنك الأهلى فى الخامسة من مساء اليوم على ستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر.



يدخل بتروجت المباراة فى وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف الجونة المتصدر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل البنك الأهلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026



ويشارك في كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.



ويتأهل من كل مجموعة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

جوائز كأس عاصمة مصر



ومن المقرر أن يحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصافة على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

ويتواجد بتروجت والبنك الأهلي في مجموعة بيراميدز في كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة بيراميدز في كأس عاصمة مصر



1- الجونة 7 نقاط

2- بتروجيت 6 نقاط

3- البنك الأهلي 5 نقاط

4- وادي دجلة 3 نقاط

5- الإسماعيلي 3 نقاط

6- مودرن سبورت نقطة واحدة

7- بيراميدز بدون نقاط

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت عن حكام مباريات اليوم الأربعاء في منافسات كأس عاصمة مصر.

جاءت الاختيارات على النحو التالي:

سيراميكا ضد فاركو

حماده القلاوي “حكم ساحة"

إسلام ابو العطا "حكم مساعد"

عمرو جمعه "حكم مساعد"

محمد ممدوح "حكم رابع"

احمد حامد فهيم "حكم تقنية فيديو"

محمود بدران "حكم تقنية فيديو مساعد"

بتروجيت ضد البنك الاهلي

عبد الرحمن صالح "حكم ساحة"

محمد القاضي "حكم مساعد"

احمد لطفي "حكم مساعد "

حسن محمود"حكم رابع"

وليد ناجي "حكم تقنية فيديو"

محمد ايمن "حكم تقنية فيديو مساعد"

زد ضد حرس الحدود

هيثم عثمان "حكم ساحة"

شريف عبدالله "حكم مساعد"

محمد مصطفى إسماعيل "حكم مساعد"

احمد شهود "حكم رابع"

محمد الشناوي "حكم تقنية فيديو"

طه سيد "حكم تقنية فيديو مساعد"

