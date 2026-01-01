توقيع اتفاقية تعاون لدعم برنامج شباب مصر الرقمية الجاهز للتوظيف

18 حجم الخط

وقّع المعهد القومي للاتصالات (NTI) اتفاقية تعاون مع نوفينتيك للتحول الرقمي، بهدف تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات التدريب التقني وتنمية المهارات، وإدارة المشروعات، وذلك ضمن مبادرة شباب مصر الرقمية الجاهز للتوظيف، حيث يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لدعم كوادر رقمية مؤهلة لسوق العمل.

تأهيل الكوادر الشابة

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة المصرية المستمرة لتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل الرقمي، وبتمويل كامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع إتاحة التدريب بعدد من المحافظات داخل مراكز إبداع مصر الرقمية.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمسارات التدريبية التي تجمع بين الجانب التقني والتطبيقي، بما يسهم في تأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي، ورفع جاهزيتهم للالتحاق بالوظائف في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبموجب الاتفاق، تتولى نوفينتيك تنفيذ برامج التدريب التقني وتطوير المهارات وإدارة المشروعات، وفق أحدث المعايير المهنية، وبالتعاون مع خبراء ومتخصصين، بينما يشرف المعهد القومي للاتصالات على الجوانب الأكاديمية وضمان جودة المحتوى التدريبي، بما يحقق التكامل بين الخبرة العملية والإطار المؤسسي الأكاديمي، وتشمل البرامج التدريبية عدد من التخصصات والمسارات من بينها: AI و

Network Infrastructure and Enablers، وCybersecurity، وDevOps Engineering، وTelecom Engineering، وSoftware Engineering، وElectronics and Embedded Systems. بما يتيح للمتدربين فرصًا حقيقية لاكتساب مهارات تخصصية مطلوبة بقوة في كبرى الشركات والمؤسسات التكنولوجية.

كما تنص الاتفاقية على منح شهادات معتمدة للمتدربين في نهاية البرنامج التدريبي، تصدر من المعهد القومي للاتصالات وتحمل شعار كل من المعهد وشركة نوفينتيك، بما يعزز من القيمة المهنية للشهادات ويدعم فرص الخريجين في سوق العمل.

وقال المهندس محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة نوفينتيك، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الالتزام بدعم بناء القدرات الرقمية للشباب المصري، مشيرًا إلى أن نوفينتيك تضع تطوير الكوادر البشرية في صدارة أولوياتها.

وأضاف: " نؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التحول الرقمي المستدام، ومن خلال هذا التعاون مع المعهد القومي للاتصالات نهدف إلى تقديم برامج تدريبية عملية ومتخصصة تواكب احتياجات سوق العمل، وتسهم في إعداد شباب مؤهل وقادر على المنافسة محليًا ودوليًا".

وأكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن الاتفاقية تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يخدم رؤية الدولة في تمكين الشباب رقميًا. وقال: " يسعى المعهد القومي للاتصالات إلى تعزيز الشراكات مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، بهدف توفير تدريب عالي الجودة يركز على التطبيق العملي والمهارات المطلوبة للتوظيف. ويأتي هذا التعاون مع نوفينتيك ضمن جهود المعهد لدعم مبادرة شباب مصر الرقمية، وإعداد كوادر قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المتغير".

وأضاف خطاب أن الشهادات المعتمدة التي يحصل عليها المتدربون في نهاية البرامج التدريبية تعكس مستوى الجودة والاعتماد المؤسسي، وتسهم في تعزيز فرص التوظيف وبناء مسارات مهنية واضحة للخريجين، مبينا أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تأكيدًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم منظومة التدريب وبناء القدرات، وتحقيق أهداف التنمية الرقمية، بما يسهم في خلق جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة مستقبل التكنولوجيا في مصر.

تعزيز جاهزية المتدربين

يذكر أن البرنامج التدريبي الذي يعكف المعهد على تنفيذه يشمل تدريبًا عمليًا مكثفًا على أيدي خبراء متخصصين. إلى جانب تطوير مهارات Soft Skills، واللغة الإنجليزية. ومهارات الأعمال، فضلًا عن إتاحة تدريب داخل الشركات لمدة شهر بإجمالي 120 ساعة لكل متدرب بما يعزز جاهزية المتدربين للالتحاق الفوري بسوق العمل كما يوفر لهم فرص توظيف مميزة عقب انتهاء البرنامج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.