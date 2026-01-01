الخميس 01 يناير 2026
حوادث

ضبط شخص اقتحم منزل زوجته وحطم محتوياته بالشرقية

ضبط زوج لاتهامه باقتحام
ضبط زوج لاتهامه باقتحام منزل زوجته وتحطيم محتوياته
كشفت أجهزة الأمن بالشرقية، ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهران تضرر إحدى السيدات من قيام زوجها باقتحام منزلها وتحطيم محتوياته والتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات زوجية.

الشرقية: ضبط زوج لاتهامه باقتحام منزل زوجته وتحطيم محتوياته

وبالفحص تبين أن ربة منزل تقدمت ببلاغ لمركز شرطة الزقازيق، أكدت فيه أن زوجها قام بالسب والتهديد بإلحاق الأذى بها، بالإضافة إلى إتلاف باب شقة الزوجية وتحطيم محتوياتها بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الشرقية الزقازيق خلافات زوجية اقتحام منزل تحطيم محتويات تعدي بالضرب ضبط المتهم النيابة العامة الامن العام وزارة الداخلية

