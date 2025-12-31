قائمة شباب الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، قائمة فريق الشباب التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها غدًا الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد في كأس عاصمة مصر

وجاءت قائمة شباب الزمالك أمام الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أشرف الشناوي "2004" - محمد عبد الفتاح "2005".

خط الدفاع: هشام فؤاد "2005" - محمد إبراهيم "2005" - السيد أسامة "2006" - أحمد مجدي "2005" - محمد فرج "2008" - علي عبد المجيد "2006" -

خط الوسط: محمد حمد "2008" - أنس وائل "2005" - أحمد صفوت "2009" - أحمد خضري "2005" - محمود عصام الحصري "2005" - صلاح محمود "2008" - حسام عاشور التقي "2007" - حازم أسامة " 2003" - يوسف وائل الفرنسي "2005" - زياد مدحت " 2007"

خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك "2005" - عمار ياسر "2005"

وكان مجلس الإدارة كلف كل من تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين ويعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول، بقيادة فريق الشباب بالنادي في لقاء الاتحاد السكندري المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك يقبل استقالة أحمد عبد الرؤوف في بيان رسمي

جاء ذلك بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي قبول اعتذار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وأكد مجلس الإدارة أنه يتم التشاور مع جون إداورد المدير الرياضي لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، على أن يتم الإعلان عنه فور الاتفاق معه على قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد نادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري غدا الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر الموسم الجاري.

رحيل أحمد عبد الرؤوف

وأعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، عدم استمراره في منصبه ورحيله بشكل رسمي.

ونشر عبد الرؤوف بيانا رسميا عبر حسابه بموقع إنستجرام كتب فيه: جمهور نادي الزمالك العظيم، تقدمت باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك، أغادر موقعي داخل النادي، لكن الزمالك سيظل حاضرًا في قلبي وعقلي، كيانًا كبيرًا تشرفت بالعمل من أجله وخدمته.

