أخبار الرياضة اليوم: صفقة تبادلية بين الأهلي وسيراميكا.. قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد.. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة بنين بأمم أفريقيا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، قائمة فريق الشباب التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها غدًا الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت قائمة شباب الزمالك أمام الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أشرف الشناوي "2004" - محمد عبد الفتاح "2005".

خط الدفاع: هشام فؤاد "2005" - محمد إبراهيم "2005" - السيد أسامة "2006" - أحمد مجدي "2005" - محمد فرج "2008" - علي عبد المجيد "2006" -

خط الوسط: محمد حمد "2008" - أنس وائل "2005" - أحمد صفوت "2009" - أحمد خضري "2005" - محمود عصام الحصري "2005" - صلاح محمود "2008" - حسام عاشور التقي "2007" - حازم أسامة " 2003" - يوسف وائل الفرنسي "2005" - زياد مدحت " 2007"

خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك "2005" - عمار ياسر "2005"

كشفت مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة في ملف التعاقدات الشتوية، حيث تلوح في الأفق صفقة تبادلية بين المارد الأحمر ونادي سيراميكا كليوباترا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الأهلي يرغب في ضم مروان عثمان، لاعب سيراميكا كليوباترا، بعد أن أبدي ييس توروب، المدير الفني للفريق، إعجابه بقدرات اللاعب، في المقابل، أعرب مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا عن رغبتهم القوية في الحصول على خدمات صانع ألعاب الأهلي، محمد مجدي أفشة.

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم مرانه الأول اليوم الأربعاء، في بداية استعداداته لمواجهة نظيره البنيني في الدور ثمن النهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وشهد المران المسائي، الذي انطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم- بتوقيت القاهرة- تدريبات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران.

وحضر تدريب منتخب مصر، حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب الوطني في المغرب.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي قبول اعتذار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكلف مجلس الإدارة كلا من تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين ويعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول بقيادة فريق الشباب بالنادي في لقاء الاتحاد السكندري المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

فاز فريق زد على نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في كأس عاصمة مصر.

انحصر اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأولى من الشوط الأول دون خطورة حقيقية على المرميين، ولم ينجح كلا الفريقي في زيارة الشباك.

وفي الدقيقة 37، افتتح زد التسجيل عن طريق أحمد عادل ميسي، قبل أن يضيف رأفت خليل الهدف الثاني لفريق رد بالدقيقة 38، بعد اختراق من الجهة اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء أنهاها خليل بتسديدة أرضية في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم زد بثنائية نظيفة.

فاز منتخب بوركينا فاسو على نظيره منتخب السودان، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب محمد الخامس، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الخامسة في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

دخل منتخب بوركينا فاسو المباراة بضغط هجومي مكثف، أظهر بوضوح رغبة وإصرار الخيول على تحقيق الفوز على المنتخب السوداني، من أجل حسم صدارة المجموعة الخامسة.

وسريعا ترجم المنتخب البوركيني سيطرته إلى هدف أول في الدقيقة 17 عن طريق لاسينا تراوري.

فاز منتخب الجزائر على نظيره غينيا الاستوائية، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولاي الحسن، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

سيطر منتخب الجزائر على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، من خلال تمريرات متتالية بين أقدام لاعبيه في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 13، استلم فارس شعيبي لاعب منتخب الجزائر تمريرة على حدود منطقة الجزاء، لكنه أخطأ في التسديد وارتفعت الكرة فوق العارضة.

كأس عاصمة مصر، حقق فريق بتروجيت فوزا صعبا على حساب منافسه البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات بطولة كأس عاصمة مصر.ملابس رياضية

سجل هدفي التقدم الأول لصالح بتروجيت اللاعب رشيد أحمد في الدقيقتين 13 وأضاف الهدف نفس اللاعب في الدقيقة 41.

سيطر فريق بتروجيت على الشوط الأول وكانت له الأفضلية الهجومية أغلب فترات الشوط واستطاع أن ينهيه متقدما بثنائية نظيفة.

كأس عاصمة مصر، فاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

سيطر فريق سيراميكا كليوباترا على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، وأهدر أكثر من فرصة محققة، فيما اعتمد فريق فاركو على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى سيراميكا.

وفي الدقيقة 25، خطف فريق سيراميكا هدف التقدم الأول في شباك فاركو، بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية وصلت عند عمرو السولية الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بزميله عمرو قلاوة وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

حقق نادي اتحاد جدة، الفوز على نظيره نيوم، بثلاثة أهداف لهدف اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم الاتحاد عن طريق روجر فيرنانديز في الدقيقة 14، ثم تعادل نيوم في الدقيقة 27 بهدف سعيد بن رحمة.

وفي الدقيقة 68 نجح ستيفن بيرجون في تسجيل هدف ثاني لصالح فريق الاتحاد، ثم أضاف أحمد الغامدي هدف الاتحاد الثالث في الدقيقة 90+6.

طالب عصام مرعي نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بتقديم استقالة جماعية، بعد ما وصفه بـ"الانهيار" الذي يشهده النادي.

وقال عصام مرعي في تصريحات إذاعية: “اسم الزمالك كبير وأي مدرب يتمنى تدريبه حتى وهو في أسوأ ظروف ومجلس الزمالك سيكون شجاعا حال تقديم استقالة جماعية، النادي تحول لحقل تجارب والفترة الحالية هي فترة أبناء الزمالك”.

وواصل حديثه قائلا: “الأهم حاليا هو توفير سيولة مالية لرفع إيقاف القيد وسداد مستحقات اللاعبين والالتزام بالوعود المقدمة لهم أمر في غاية الأهمية”.

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية في نبأ عاجل، أن كيليان مبابي نجم ريال مدريد "سيغيب لمدة 3 أسابيع، بسبب إصابة في أربطة الركبة".

وحال ثبتت صحة هذه الأنباء فإن النجم الفرنسي مبابي لن يشارك مع ريال مدريد في بطولة السوبر الإسباني، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، وستعرض عبر تطبيق "ثمانية" الناقل الحصري لدوري روشن السعودي للمحترفين.

ويترقب عشاق الكرة الإسبانية، مواجهات من العيار الثقيل في بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، التي تقام منافساتها للمرة السادسة على ملاعب المملكة العربية السعودية.

وتشارك 4 أندية في كأس السوبر الإسباني العام الجاري، أولها برشلونة (بطل الدوري)، ريال مدريد (وصيف الدوري)، أتلتيكو مدريد (ثالث الدوري الإسباني) وأتلتيك بيلباو (رابع الدوري الإسباني).

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الإدارة استقر على إسناد منصب المدير الفني لاتحاد الكرة لمدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تطوير شاملة للمنظومة الكروية في مصر.

وقال أبو زهرة، في تصريحات تليفزيونية، إن الاتحاد يفاضل حاليًّا بين مدرستين تدريبيتين أوروبيتين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو استقدام خبرات علمية حديثة وتطبيقها داخل الكرة المصرية.

وأوضح أن المدير الفني سيكون من المدرسة البرتغالية أو الألمانية، مشيرًا إلى أن الاسم المطروح يُعد من الأسماء الكبيرة والمعروفة في المجال، وسبق له العمل في مناصب مشابهة.

