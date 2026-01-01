من هي الفنانة توني براكستون التي شاركت أنغام فقرة في حفل الرياض؟

18 حجم الخط

شهد حفل النجمة أنغام في الرياض مفاجأة بعد مشاركة النجمة العالمية توني براكستون تقديم فقرة غنائية مميزة مع الفنانة أنغام على المسرح.

وقدمت أنغام وبراكستون ميدلي جمع بين أغنية لوحة باهتة، وأغنية Unbreak My Heart الشهيرة لتوني براكستون ولقد تفاعل الجمهور مع الفقرة.

من هي توني براكستون؟

وتعد توني براكستون واحدة من أهم نجمات الغناء والموسيقى في العالم، وهي من مواليد 7 أكتوبر 1966 بولاية ماريلاند الأمريكية، وكانت تعزف البيانو منذ أن كان عمرها عشر سنوات، كما أنها في مرحلة من حياتها كانت قد اختارت طريق التعليم ودرست لتصبح معلمة، ولكن موهبتها قادتها لطريق الفن.

ولقد حققت توني انتشارًا واسعًا بأغنياتها، وعلى رأسها أغنية Unbreak My Heart، وكانت براكستون في البداية تعارض تسجيل هذه الأغنية عندما اقترحتها عليها كاتبة الأغاني ديان وارن، لكنها غيرت رأيها لاحقًا، لتسجل الأغنية وتتصدر بها قوائم الأغاني في الولايات المتحدة وحققت نجاحًا عالميًا كبيرًا عام 1996.

وشاركت توني بأعمال غنائية في عدد من الأفلام، ونالت خلال مسيرتها العديد من الجوائز، حيث حصلت على سبع جوائز جرامي، بينها جائزة أفضل فنانة جديدة عام 1994، وهي متزوجة من بيردمان منذ 8 أغسطس 2024، وقد كانت متزوجة سابقا من كيري لويس.

حفل أنغام في السعودية

وظهرت أنغام في حفل ليلة رأس السنة في الرياض بفستان أنيق كالأميرات، وقدمت عددا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها: “أنت مين، أكتبلك تعهد” وغيرهما.

وحضر حفل أنغام كل من: “عمرو مصطفى وعزيز الشافعي وخالد تاج الدين ونادر حمدي وبهاء الدين محمد” وغيرهم.

آخر أغاني أنغام

وكانت أنغام طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها اختلفنا فرقنا افترقنا على جميع منصات الاستماع، بعد نجاح أغنية سيبتلي قلبي التي تصدرت تريندات مواقع التواصل فور طرحها.

وعلقت أنغام على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: اختلفنا فرقنا افترقنا، دلوقتي تقدروا تسمعوها على يوتيوب وكل المنصات.

