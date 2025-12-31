الأربعاء 31 ديسمبر 2025
رياضة

أرقام ييس توروب مع الأهلي منذ توليه المهمة الفنية حتى الآن

ييس توروب
ييس توروب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة ييس توروب المدير الفني، للعديد من المواجهات القوية خلال الفترة المقبلة، بين منافسات الدوري المصري الممتاز وكأس عاصمة مصر ودوري أبطال إفريقيا. 

ويستعرض لكم موقع فيتو خلال السطور القادمة أرقام ييس توروب مدرب النادي الأهلي منذ توليه القيادة الفنية للفريق، خلفا لعماد النحاس المدير الفني المؤقت الذي درب الأهلي بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو. 

وتولى الدنماركي ييس توروب مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شهر أكتوبر الماضي، حيث خاض أول مباراة مع الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا والذي فاز فيها بهدف. 

أرقام ييس توروب مع الأهلي حتي الان

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فإن، الأهلي تحت قيادة ييس توروب خاض 14 مباراة حتى الآن في مختلف البطولات، نجح خلالها في تحقيق 7 انتصارات، بينما حسم التعادل 3 مباريات، وتلقى الفريق 4 هزائم.

وعلى المستوى التهديفي، سجل لاعبو الأهلي 17 هدفا خلال فترة تولي المدرب الدنماركي المسؤولية، في حين استقبلت شباك الفريق 13 هدفا.

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير

وجاء جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير على النحو التالي:

السبت 10 يناير:

 الأهلي ضد فاركو، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، في تمام الساعة الخامسة مساء.

الخميس 15 يناير:

 الأهلي ضد طلائع الجيش، في كأس عاصمة مصر، الساعة الخامسة مساء.

الإثنين 19 يناير: 

الأهلي ضد طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، الساعة الخامسة مساء.

الجمعة 23 يناير: 

الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا، الساعة السادسة مساء.

الثلاثاء 27 يناير:

الأهلي ضد وادي دجلة، في الدوري المصري الممتاز، الساعة الخامسة مساء.

الجمعة 30 يناير: 

الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا، الساعة السادسة مساء.

الأهلي يخسر أمام المقاولون العرب 

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على استاد السلام،  ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق المقاولون العرب في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر. 

