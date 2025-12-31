زد يتخطى حرس الحدود بثنائية في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، فاز فريق زد على نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في كأس عاصمة مصر.

انحصر اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأولى من الشوط الأول دون خطورة حقيقية على المرميين، ولم ينجح كلا الفريقي في زيارة الشباك.

وفي الدقيقة 37، افتتح زد التسجيل عن طريق أحمد عادل ميسي، قبل أن يضيف رأفت خليل الهدف الثاني لفريق رد بالدقيقة 38، بعد اختراق من الجهة اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء أنهاها خليل بتسديدة أرضية في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم زد بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير نتيجة المباراة رغم المحاولات المستمرة من لاعبي حرس الحدود، إلا أن جميعها لم ترتق لمرحلة الخطورة، لينتهي اللقاء بفوز زد بثنائية نظيفة.

موقف حرس الحدود وزد

بتلك النتيجة يرفع فريق زد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف المصري البورسعيدي المتصدر بـ7 نقاط، في حين يحتل فريق حرس الحدود المركز السابع والأخير بدون أي رصيد من النقاط من 3 مبارايت.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

ويتأهل من كل مجموعة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

جوائز كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصافة على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

