بتروجيت يخطف فوزا ثمينا بنتيجة 2-1 من البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، حقق فريق بتروجيت فوزا صعبا على حساب منافسه البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل هدفي التقدم الأول لصالح بتروجيت اللاعب رشيد أحمد في الدقيقتين 13 وأضاف الهدف نفس اللاعب في الدقيقة 41.

سيطر فريق بتروجيت على الشوط الأول وكانت له الأفضلية الهجومية أغلب فترات الشوط واستطاع أن ينهيه متقدما بثنائية نظيفة.

أحمد مدبولي يسجل هدف البنك الأهلي

تبدلت الأمور في الشوط الثاني، وانتفض فريق البنك الأهلي هجوميا، وسيطر على المباراة طولا وعرضًا ونجح في تسجيل هدفه الأول عن طريق أحمد مدبولي.

استمر الضغط الهجومي لصالح البنك الأهلي وتباري لاعبوه في إضاعة الفرص السهلة، وبلغت نسبة الإستحواذ لصالحه 67%، ولكن البسالة الدفاعية من جانب بتروجيت حالت دون نجاح لاعبي البنك في إدراك هدف التعادل الثاني.

تشكيل بتروجت ضد البنك الأهلى

دخل فريق بتروجيت مباراته أمام البنك الأهلي بتشكيل أعلنه مديره الفني سيد عيد يضم كل من:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد وبركات حجاج وأحمد بحبح وتوفيق محمد

خط الوسط: أدهم حامد ومحمد علي عكاشة ومصطفى الجمل

خط الهجوم بدر موسى ومصطفى البدري ورشيد أحمد

وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من: عبد الكافي رجب وأحمد غنيم وهادي رياض ومحمد إبراهيم دودو وأمادو با وأحمد حلمي وعبدالله ديباتيه وسيكو سونكو وسمير محمد.

ويغيب عن صفوف الفريق كل من حامد حمدان ومحمود أحمد وجابريال تشيكويدي وأحمد ياسين وعمر رضا.

البنك الأهلي، فيتو

جاء تشكيل البنك الأهلي أمام بتروجيت

في المقابل، دخل فريق البنك الأهلي مباراته أمام بتروجيت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمود الجزار، مصطفي الزناري، مصطفى دويدار، يعقوبو

خط الوسط: أحمد النادري، محمود عماد، محمد إبراهيم

خط الهجوم: يسري وحيد، أحمد ياسر ريان، سيد نيمار

وجلس على مقاعد البدلاء

أحمد طارق سليمان، محمد فتحي، أحمد متعب، أحمد مدبولي، هشام صلاح، أمير مدحت، محمد بن شرقي، أحمد أمين أوفا، داو سيريل

