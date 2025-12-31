الأربعاء 31 ديسمبر 2025
رياضة

اتحاد جدة يكتسح نيوم بثلاثية في الدوري السعودي

اتحاد جدة
حقق نادي اتحاد جدة، الفوز على نظيره نيوم، بثلاثة أهداف لهدف اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم الاتحاد عن طريق روجر فيرنانديز في الدقيقة 14، ثم تعادل نيوم في الدقيقة 27 بهدف سعيد بن رحمة.

وفي الدقيقة 68 نجح ستيفن بيرجون في تسجيل هدف ثاني لصالح فريق الاتحاد، ثم أضاف أحمد الغامدي هدف الاتحاد الثالث في الدقيقة 90+6.

تشكيل اتحاد جدة أمام نيوم في الدوري السعودي 

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: أحمد شراحيلي، حسن كادش، دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، موسى ديابي.

خط الهجوم: روجر فرنانديز، كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين.

وضمت دكة بدلاء الاتحاد ضد نيوم كل من، أحمد الغامدي، صالح الشهري، عوض الناشري، محمد فلاته، أحمد الجليدان، محمد برناوي، حامد الغامدي، عبد العزيز البيشي، محمد العبسي.

تشكيل نيوم أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي 

كما أعلن الجهاز الفني لفريق نيوم تشكيل فريقه، والذي ظهر فيه المحترف المصري أحمد حجازي أساسيا حيث جاء التشكيل علي النحو التالي: 

حراسة المرمى: ماكسيميانو.

خط الدفاع: خليفة – أحمد حجازي – زيزي – عبدي.

خط الوسط: العلي – دوكوري – كوني – بن رحمة.

خط الهجوم: عبدو – لاكازيت

ترتيب اتحاد جدة ونيوم في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق اتحاد جدة المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، فينا يقعد  فريق نيوم في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

