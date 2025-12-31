اسم كبير في المجال، اتحاد الكرة يحدد هوية المدير الفني الجديد للجبلاية للاتحاد

18 حجم الخط

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الإدارة استقر على إسناد منصب المدير الفني لاتحاد الكرة لمدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تطوير شاملة للمنظومة الكروية في مصر.

وقال أبو زهرة، في تصريحات تليفزيونية، إن الاتحاد يفاضل حاليًّا بين مدرستين تدريبيتين أوروبيتين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو استقدام خبرات علمية حديثة وتطبيقها داخل الكرة المصرية.

وأوضح أن المدير الفني سيكون من المدرسة البرتغالية أو الألمانية، مشيرًا إلى أن الاسم المطروح يُعد من الأسماء الكبيرة والمعروفة في المجال، وسبق له العمل في مناصب مشابهة.

وأضاف أن البرتغالي كارلوس كيروش خارج حسابات الاتحاد بشكل كامل، مؤكدًا أنه لا يقبل العمل في منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، وبالتالي لم يكن مطروحًا من الأساس.

واختتم أبو زهرة تصريحاته بالإشارة إلى أن الاسم الألماني المرشح سبق له العمل داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم، وكذلك مع المنتخب الألماني وعدد من الاتحادات الأخرى، ما يمنحه خبرات واسعة تؤهله لقيادة المشروع الفني للكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الاسم البرتغالي المطروح أيضًا ينال نفس درجة القرابة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه قد أعلن في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، تم الاتفاق المشترك بين الاتحاد والكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، على عدم تجديد التعاقد المبرم بين الطرفين، والذي استمر لمدة عامين وينتهي بنهاية شهر ديسمبر 2025.

وأكد الاتحاد تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها الكابتن علاء نبيل خلال فترة عمله، مثمِّنًا ما قدمه، باعتباره أحد أبناء الاتحاد المخلصين وأصحاب الكفاءات الفنية المشهود لها.

وتمنى الاتحاد المصري لكرة القدم للكابتن علاء نبيل دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

