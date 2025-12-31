بعد إعلان رحيله، كشف حساب 60 يوما لـ أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك

18 حجم الخط

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي قبول اعتذار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وخلال وجود عبدالرؤوف علي رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك منذ مطلع نوفمبر الماضي خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا قاد الأبيض في 9 مباريات ببطولات الدوري المصري والسوبر المحلي وكأس مصر وكأس الرابطة والكونفدرالية.

ونجح الزمالك تحت قيادة عبد الرؤوف في تحقيق الفوز خلال 4 مباريات، هي طلائع الجيش، وزيسكو يونايتد، وحرس الحدود، وبلدية المحلة.

وتعادل الزمالك تحت قيادة عبد الرؤوف في 3 مباريات، أمام بيراميدز، كايزر تشيفز، وكهرباء الإسماعيلية.

وخسر فريق الزمالك تحت قيادة عبد الرؤوف في مواجهتين، الأولى كانت أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، والثانية أمام سموحة في كأس الرابطة.

مباريات أحمد عبدالرؤوف مع الزمالك

- الزمالك 3-1 طلائع الجيش (الدوري المصري).

- الزمالك 0-0 بيراميدز (كأس السوبر المصري) والفوز بركلات التريجح 5-4.

- الأهلي 2-0 الزمالك (كأس السوبر المصري).

- الزمالك 1-0 زيسكو يونايتد (كأس الكونفدرالية).

- كايزر تشيفز 1-1 الزمالك (كأس الكونفدرالية).

- الزمالك 3-3 كهربا الإسماعيلية (كأس الرابطة).

- الزمالك 2-1 حرس الحدود (كأس الرابطة).

- الزمالك 0-1 سموحة (كأس الرابطة).

- الزمالك 1-0 بلدية المحلة (كأس مصر).

