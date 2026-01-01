18 حجم الخط

تزامنًا مع بداية العام الجديد طرح العديد من الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص تساؤلات بشأن، إجازات شهر يناير 2026 للموظفين وطلاب المدارس.

إجازات شهر يناير 2026 للموظفين وطلاب المدارس

ويستعرض من خلال السطور التالية التفاصيل كاملة بشأن، إجازات شهر يناير 2026 للموظفين وطلاب المدارس.

إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

فمن المقرر أن يحصل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص على أول إجازة رسمية وذلك يوم الأربعاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذي من المقرر أن يوافق يوم 7 يناير 2026.

ويعتبر عيد الميلاد المجيد من أهم المناسبات الدينية في مصر، ويتم تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات خلال هذا اليوم ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة الي يوم الخميس

إجازة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

كما أنه من المقرر أن يحصل علي إجازة رسمية ثانية يوم ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

العطلات الأسبوعية في شهر يناير 2026

الجمعة 2 يناير 2026

السبت 3 يناير 2026

الجمعة 9 يناير 2026

السبت 10 يناير 2026

الجمعة 16 يناير 2026

السبت 17 يناير 2026

الجمعة 23 يناير 2026

السبت 24 يناير 2026

الجمعة 30 يناير 2026

السبت 31 يناير 2026

أجندة الإجازات الرسمية للعام الجديد 2026

عيد الميلاد المجيد: الأربعاء 7 يناير 2026 (وقد يُرحَّل إلى الخميس 8 يناير).

عيد الشرطة وثورة 25 يناير: الأحد 25 يناير (يُتوقع ترحيلها إلى الخميس 29 يناير).

وقفة عيد الفطر: الأحد 15 مارس 2026.

عيد الفطر المبارك: من الإثنين 16 إلى الخميس 19 مارس 2026 (عطلة أسبوع كامل تقريبًا).

شم النسيم: الإثنين 13 أبريل 2026.

وقفة عرفات: الأربعاء 27 مايو 2026.

عيد الأضحى المبارك: من الخميس 28 إلى الأحد 31 مايو 2026 (5 أيام عطلة).

ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو (وقد تُرحَّل إلى الخميس 2 يوليو).

ثورة 23 يوليو: الخميس 23 يوليو.

المولد النبوي الشريف: الإثنين 27 أغسطس 2026.

نصر أكتوبر: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 (ويرجح ترحيلها إلى الخميس 8 أكتوبر).

