بوركينا فاسو يتخطى السودان بهدفين ويتأهلان معا لثمن نهائي أمم إفريقيا 2025

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، فاز منتخب بوركينا فاسو على نظيره منتخب السودان، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب محمد الخامس، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الخامسة في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

دخل منتخب بوركينا فاسو المباراة بضغط هجومي مكثف، أظهر بوضوح رغبة وإصرار الخيول على تحقيق الفوز على المنتخب السوداني، من أجل حسم صدارة المجموعة الخامسة.

وسريعا ترجم المنتخب البوركيني سيطرته إلى هدف أول في الدقيقة 17 عن طريق لاسينا تراوري.

هدف بوركينا فاسو جاء من كرة عرضية عن طريق ستيفان عزيز آكي على رأس تراوري ليسدد كرة رأسية داخل الشباك.

وأهدر نوح الجزولي فرصة التعادل لصالح منتخب السودان، في الدقيقة 24، بعدما أهدر ركلة جزاء إحتسبها حكم اللقاء، وسددها بعيدا عن المرمى

منتخب السودان، فيتو

ملخص الشوط الثاني من مباراة السودان وبوركينا فاسو

دخل منتخب السودان شوط المباراة الثاني أكثر حماسا ورغبة في تحقيق التعادل، وفي الدقيقة 66 كانت له تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء سددها طريق نوح الجزولي تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 85، أحرز منتخب بوركينا فاسو هدفه الثاني عن طريق أرسين كواسي، لينتهي اللقاء بفوز بوركينا بثنائية نظيفة.

السودان يواجه السنغال في دور الـ16

بهذا الفوز رفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل وصافة المجموعة الخامسة خلف الجزائر المتصدر بـ9 نقاط، فيما تجمد رصيد السودان عند 3 نقاط ويتأهل بين أفضل ثوالث لمواجهة السنغال أول المجموعة الرابعة في الدور ثمن النهائي

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لـمنتخب السودان تشكيل فريقه لمواجهة منتخب بوركينا فاسو، في مدينة الدار البيضاء لحسم وصافة المجموعة الخامسة.

تشكيل السودان أمام بوركينا فاسو

يدخل منتخب السودان مباراته أمام بوركينا فاسو بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجا.

خط الدفاع: زايد- محمد- الطيب- مازن محمد الدين.

وسط الميدان: بشرى- عادل- عبدالله.

خط الهجوم: ياسر مزمل- جون- نوح.

الجزولي يهدر ركلة جزاء للسودان، فيتو

السودان ضد بوركينا فاسو

وقبل مباراة اليوم ضمن السودان وبوركينا فاسو التأهل إلى الدور ثمن النهائي في بطولة أمم إفريقيا، بعدما استفادت من نتائج مباريات المجموعتين الأولى والثانية وحجزا بطاقتيهما كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث والتي ترافق متصدر ووصيف كل من المجموعات الست حسب نظام البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.