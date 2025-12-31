منتخب مصر ينهي مرانه الأول استعدادا لمواجهة بنين (صور)

18 حجم الخط

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم مرانه الأول اليوم الأربعاء، في بداية استعداداته لمواجهة نظيره البنيني في الدور ثمن النهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وشهد المران المسائي، الذي انطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم- بتوقيت القاهرة- تدريبات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران.

وحضر تدريب منتخب مصر، حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب الوطني في المغرب.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات، أمس الثلاثاء، لكسر حالة الملل من التدريبات لدى اللاعبين.

منتخب مصر يواجه بنين في ثمن النهائي

وضرب منتخب بنين موعدًا مع منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16 (ثمن النهائي) في بطولة أمم إفريقيا، بعد تأهل بنين كثالث عن المجموعة الرابعة.

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر وبنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

ويتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في أمم إفريقيا

كان منتخب مصر تصدر المجموعة الثانية بنهاية دور المجموعات في البطولة أمم إفريقيا 2025 برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم تخطى جنوب إفريقيا بهدف في الجولة الثانية، وأختتم مواجهات دور المجموعات بالتعادل سلبيا مع أنجولا، والتي شهدت قيام حسام حسن بتغيير التشكيلة الأساسية بالكامل والدفع بالبدلاء

