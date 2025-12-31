نجم الزمالك السابق يطالب باستقالة مجلس الإدارة ورحيل جون إدوارد: النادي ينهار وأصبح حقل تجارب

18 حجم الخط

طالب عصام مرعي نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بتقديم استقالة جماعية، بعد ما وصفه بـ"الانهيار" الذي يشهده النادي.

وقال عصام مرعي في تصريحات إذاعية: “اسم الزمالك كبير وأي مدرب يتمنى تدريبه حتى وهو في أسوأ ظروف ومجلس الزمالك سيكون شجاعا حال تقديم استقالة جماعية، النادي تحول لحقل تجارب والفترة الحالية هي فترة أبناء الزمالك”.

وواصل حديثه قائلا: “الأهم حاليا هو توفير سيولة مالية لرفع إيقاف القيد وسداد مستحقات اللاعبين والالتزام بالوعود المقدمة لهم أمر في غاية الأهمية”.

عصام مرعي

نجم الزمالك يطالب بإبعاد جون إدوارد

كما طالب عصام مرعي، بإبعاد جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك عن ملف كرة القدم، قائلا: “مش عايز وكلاء يديروا النادي ونريد ناس يكونوا منتخبين من أعضاء الجمعية العمومية”.

وقال مرعي: “حال الزمالك انحدر والوكلاء هم من يديرون شئون الكرة لذلك أصبح الحال أسوأ، جون إدوارد تجربة أثبتت فشلها وأطالب برحيله فورًا عن منصبه لأنه لم يقدم أي إضافات للزمالك”.

وتابع: “نادي الزمالك أصبح حقل تجارب، والجمهور هو من يدفع ثمن هذا التدهور وهذه الأخطاء الكارثية من مجلس الإدارة”.

فيما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي قبول اعتذار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكلف مجلس الإدارة كلا من تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين ويعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول بقيادة فريق الشباب بالنادي في لقاء الاتحاد السكندري المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأكد مجلس الإدارة أنه يتم التشاور مع جون إداورد المدير الرياضي لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، على أن يتم الإعلان عنه فور الاتفاق معه على قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد نادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري غدا الخميس،على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر الموسم الجاري.

رحيل أحمد عبد الرؤوف

وأعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، عدم استمراره في منصبه ورحيله بشكل رسمي.

ونشر عبد الرؤوف بيانا رسميا عبر حسابه بموقع إنستجرام كتب فيه: جمهور نادي الزمالك العظيم، تقدمت باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك, أغادر موقعي داخل النادي, لكن الزمالك سيظل حاضرًا في قلبي وعقلي، كيانًا كبيرًا تشرفت بالعمل من أجله وخدمته.

وأضاف: “سيبقى حبي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره دون تغيير، وسأظل دائمًا داعمًا ومخلصًا لهذا الكيان العريق، في كل وقت وتحت أي ظرف، شكرًا لكل مجموعة العمل الذين تشرفت بالعمل معهم، شكرًا لاعبين وجهاز طبي وإداري للنادي الزمالك ولن يكون للحديث بقية، شكرًا جمهور نادي الزمالك الوفي”.

وعلي صعيد آخر توصل مسؤولو نادي الزمالك إلى اتفاق مع طارق مصطفى لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمدير الفني السابق أحمد عبدالرؤوف، وذلك بعد حسم جميع التفاصيل المالية والتعاقدية بين الطرفين.

