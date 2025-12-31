أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب محليًا وانخفاضه عالميًا.. البورصة تربح 18 مليار جنيه.. وشعبة المواد الغذائية: البندق يتصدر أسعار ياميش رمضان متجاوزًا الكاجو والفستق

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي والأحمر.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 111 جنيها و115 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 113 إلى 117 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 113 إلى 116 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 115 إلى 118 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

رئيس البورصة يوضح أسباب مدّ ساعات التداول



قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إنّ التحسن الكبير في المناخ الاقتصادي بمصر كان عاملًا رئيسيًا في الأداء القوي الذي شهدته البورصة خلال عام 2025.

وأضاف عزام، في لقاء مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن انخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة انعكس بصورة مباشرة وإيجابية على السوق، موضحًا، أن هذا التحسن أسهم في تسجيل مؤشرات البورصة ارتفاعات قياسية خلال العام.

وتابع، أنّ مؤشر EGX70 سجل ارتفاعًا تجاوز 60% خلال عام 2025، وهو الأعلى على مستوى العالم، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي مؤشر عالمي آخر حقق هذه النسبة من الارتفاع خلال العام ذاته.

وأوضح أن مؤشر EGX30 ارتفع بنسبة تجاوزت 40%، مبينًا أنه منذ بداية يناير وحتى نهاية العام، حققت نحو نصف الشركات المدرجة في مؤشر EGX30 ارتفاعات تجاوزت في المتوسط 28% إلى 29%، بينما سجلت بعض الشركات ارتفاعات تراوحت بين 80% و100%.

رئيس البورصة يكشف مصير برنامج الطروحات الحكومية فى 2026



أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إنّ مستويات السيولة الحالية في السوق جيدة، وتشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين على قيد شركات جديدة، مشيرا إلى أن طرح شركات كبيرة من شأنه أن يدعم السوق بصورة أكبر، ويزيد من القيمة السوقية، ويسهم في تحسين التصنيف العالمي للبورصة المصرية.

وأضاف عزام، في لقاء مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ السوق يستعد لاستقبال نحو 8 شركات جديدة خلال عام 2026، معظمها في القطاعين الطبي والسياحي، بعد أن تقدمت هذه الشركات للتقيد بصورة جادة.

وتابع، أنّ عددًا من شركات القطاع الخاص عقدت اجتماعات مع إدارة البورصة، من بينها مجموعة مستشفيات تعتزم تقديم عرض تقديمي قريبًا تمهيدًا للقيد، إلى جانب شركة تعمل في قطاع تجارة التجزئة، فضلًا عن شركة كبرى في المجال السياحي ما زالت تستكمل بعض الإجراءات اللازمة نظرًا لتشعب هيكلها.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن هذه الشركات تقدمت بخطوات فعلية للتقيد، لافتًا إلى أن لجنة القيد ستنظر هذه الملفات خلال الفترة المقبلة.

انخفاض أسعار الذهب والفضة بعد زيادة متطلبات التداول العالمية

شهدت أسعار الذهب والفضة تراجعا ملحوظا اليوم الأربعاء، في ظل توجه المستثمرين لجني الأرباح بعد تحقيق المعدنين مكاسب قياسية على مدار العام، وسط قرارات تشديدية من منصات التداول العالمية.

تراجع أسعار الذهب والفضة

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 4,339.89 دولارا للأونصة، بينما هبطت الفضة بشكل حاد بنسبة 5.6% إلى 72.15 دولارا للأونصة، متخلية عن جزء كبير من مكاسبها التي حققتها مؤخرا بعد تجاوزها حاجز 80 دولارا في مستهل الأسبوع.

يأتي هذا التراجع في أعقاب قرار مجموعة CME، إحدى كبرى منصات تداول السلع عالميا، برفع متطلبات الهامش لعقود المعادن الثمينة الآجلة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، وذلك بدءا من نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وجاءت هذه الخطوة في إطار المراجعات الدورية لتقلبات السوق، لضمان تغطية كافية للمراكز المالية وتقليل مخاطر التخلف عن السداد، مما يفرض على المتداولين توفير سيولة إضافية لضمان استمرار صفقاتهم.

يذكر أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة تفوق 64% منذ بداية العام، مسجلة أفضل أداء سنوي منذ عام 1979، فيما تفوقت الفضة بأداء مذهل بلغت مكاسبه حوالي 150% خلال العام ذاته، مدعومة بانخفاض المعروض وزيادة الطلب الصناعي والتجاري.

تستهدف 50 ألف نقطة في 2026، خبير يرصد أداء البورصة في 2025 وتأثيرات خفض الفائدة

رصد ريمون نبيل خبير أسواق المال أداء وتحركات البورصة المصرية عام 2025 مشيرًا إلى عدد من الإحصائيات المهمة التي أثرت بالإيجاب سواء على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى البورصة المصرية بشكل خاص.

وقال في تصريحات خاصة لفيتو: شهد السوق المصري استقرار سعر الصرف في 2025 مع زيادة المرونة في التعامل مع المستثمرين سواء الأجانب أو المصريين من البنك المركزي والبنوك المصرية في توفير الدولار اللازم لهم، والجدير بالذكر أيضًا أن الدولار مقابل الجنيه بدأ العام بالقرب من 50.70 وينهي العام بالقرب من 47.70 ليفقد ما يقرب من 6%.

وأضاف أيضًا أن هناك تخفيضًا في الفائدة خلال عام 2025 بما يقرب من إجمالي التخفيض 725 نقطة أساس خلال خمسة اجتماعات من البنك المركزي، وذلك يعتبر أكبر تخفيض خلال عام واحد منذ 25 سنة تقريبًا، وأيضًا مع انخفاض أرقام التضخم بشكل جيد.

وتابع: أنه من المتوقع أيضًا استمرار انخفاض التضخم ولو بنسبة أقل مما حدث في 2025 ليظل احتمالات تخفيض الفائدة قائمة خلال النصف الأول من 2026 بنسبة تقترب من 200 نقطة أساس بحد أدنى، وذلك يزيد من تقدم عملية الاستثمار المباشر والصناعات الثقيلة وحركة التجارة سواء الداخلية أو الخارجية، ويزيد من العزوف عن الاستثمار في أوعية ادخارية بنكية والاتجاه إلى بدائل أخرى للاستثمار سواء في العقارات أو صناديق الاستثمار في الأسهم أو السلع، وكل ذلك يزيد من احتمالات التحركات الإيجابية للبورصة المصرية وتحقيق قمم جديدة سواء للمؤشر أو الأسهم.

انخفاض مفاجئ في طلبات إعانات البطالة الأمريكية وصمود سوق العمل رغم التحديات

سجلت طلبات إعانات البطالة الأسبوعية الجديدة في الولايات المتحدة انخفاضًا مفاجئًا، وصل إلى أدنى مستوى لها في شهر، في إشارة إلى صمود جزئي لسوق العمل رغم التحديات.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، التي نشرت اليوم الأربعاء، قبل موعدها بيوم واحد بسبب عطلة رأس السنة، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 16 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر.

وبلغ العدد الإجمالي 199 ألف طلب، مقابل توقعات اقتصادية كانت تشير إلى 220 ألف طلب.

على الرغم من هذا الانخفاض الإيجابي في الطلبات الأسبوعية، لا يزال المشهد العام لسوق العمل يثير القلق، فقد ارتفع معدل البطالة في نوفمبر إلى 4.6%، وهو الأعلى منذ أربع سنوات، وتشير التقديرات إلى استقراره عند هذا المستوى في ديسمبر.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 30 جنيها خلال ختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

الذهب عيار 24: سجل نحو 6700 جنيه للجرام.

الذهب عيار 21: بلغ نحو 5870 جنيها للجرام.

الذهب عيار 18: وصل إلى 5030 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 46920 جنيها في محلات الصاغة.

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين 3 مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم محمود جبريل، ووليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا.

محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك في أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة.

حصاد وزارة التخطيط والتعاون الدولي.. أبرز تطورات الشراكة المصرية الآسيوية خلال 2025

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة المصرية الأسيوية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي من أجل دعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيقًا للتكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب المساهمة في تسريع وتيرة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الآسيوية تشهد نقلة نوعية على مدار السنوات الماضية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقًا من حرص على تنويع وتعزيز العلاقات بين مصر والدول الصديقة، والاستفادة من الخبرات الآسيوية في مجالات التنمية والتكنولوجيا والصناعة وبناء القدرات، بما يُسهم في دعم مسيرة التنمية في مصر.

وأشارت إلى أن العام الجاري شهد الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية اليابانية التي أصبحت نموذجًا لعلاقات التعاون الإنمائي نظرًا لتنوعها في مجالات تنمية ذات أولوية، كما أن اليابان مساهم رئيسي في تطوير وتدشين المتحف المصري الكبير الذي كان بمثابة حديث العالم خلال 2025 مع افتتاحه، موضحة أن العلاقات المصرية الصينية أصبحت علاقات استراتيجية منذ عام 2014 ومنذ هذا التاريخ، تتطور باستمرار لتشمل قطاعات أوسع للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما أن الشراكات بين مصر وكوريا تتخذ اتجاهًا متصاعدًا مع جهود الدولة لتوطين الصناعة، واختيار مصر كشريك استراتيجي للتعاون الإنمائي مع كوريا خلال 2021-2025.

البورصة تربح 18 مليار جنيه بختام تعاملات آخر جلسة في عام 2025

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات آخر جلسات العام 2025. وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.995 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 41828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51568 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 19022 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4658 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 17425 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4597 نقطة.

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وأورنچ مصر لتعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أورنچ مصر، بهدف تعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد، ودعم تقديم خدمات صحية رقمية متكاملة وعالية الجودة داخل القرى والمناطق الحدودية والنائية، وذلك من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والقوافل الطبية المتخصصة بجميع محافظات الجمهورية.

توقيع مذكرة التفاهم

وقع مذكرة التفاهم المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية ومدير مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر بالوزارة، ومها ناجى نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسى بشركة أورنچ مصر.

وجاء ذلك بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهشام مهران الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر للاتصالات، وسامر سعيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والاحتياجات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتى توقيع مذكرة التفاهم فى إطار مشروع "التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر" التابع للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP).

شعبة المعادن توثق عاما استثنائيا، الأونصة تقفز 70% والذهب يسجل أعلى مستوياته

أصدرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، تقريرها السنوي حول أداء سوق الذهب خلال عام 2025، والذي عكس عاما استثنائيا بكل المقاييس، بعدما سجل المعدن النفيس قفزات تاريخية على المستويين العالمي والمحلي، وعزز مكانته كأحد أهم الأصول الآمنة ووعاء ادخاري رئيسي في فترات عدم اليقين الاقتصادي.

عام استثنائي للأونصة العالمية

أنهى الذهب العالمي عام 2025 بأداء غير مسبوق، بعدما ارتفعت أسعار الأونصة بنحو 70% على مدار العام، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب زيادة التوقعات بشأن توجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة.

شعبة المواد الغذائية: البندق يتصدر أسعار ياميش رمضان متجاوزًا الكاجو والفستق

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن أسواق مكسرات وياميش رمضان تشهد هذا الموسم تغيرات ملحوظة في الأسعار، أبرزها تصدّر البندق قائمة المكسرات الأعلى سعرًا، متجاوزًا الكاجو والفستق، في مفاجأة لافتة للمستهلكين.

أسعار الياميش والمكسرات في الأسواق

وأوضح المنوفي أن الأسعار المتداولة حاليًا في الأسواق تمثل متوسطات تقريبية، وقد تزيد أو تقل بحسب بلد المنشأ، وحجم الحبة، وجودة التصنيع، ونوع التحميص، مشيرًا إلى أن متوسط الأسعار جاء على النحو التالي:

كاجو محمص ربع كيلو 170 جنيهًا، وني 160 جنيهًا

بندق قلب محمص ربع كيلو 245 جنيهًا، وني 235 جنيهًا

لوز قلب محمص ربع كيلو 140 جنيهًا، وني 135 جنيهًا

ميكس مكسرات محمص ربع كيلو 190 جنيهًا

فسدق محمص ربع كيلو 195 جنيهًا

عين جمل قلب ربع كيلو 155 جنيهًا

وأضاف أن متوسط أسعار المكسرات الحصى سجل:

البندق الحصى 380 جنيهًا للكيلو

اللوز الحصى 280 جنيهًا للكيلو

عين الجمل الحصى 280 جنيهًا للكيلو

المالية تعلن تخفيض رسوم ميكنة الشحنات الجوية مع بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق "ACI"

أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارًا بتخفيض ٨٠ دولارًا من مقابل إجراءات ميكنة وتدقيق البيانات الواردة بالمستندات التجارية المُرسَلة عبر المنصة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية المتعلقة بها، لتصبح التكلفة الإجمالية ٩٥ دولارًا على كل شحنة جوية واردة، ولمدة ٦ أشهر فقط اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من يناير ٢٠٢٦.

بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المُسبَق للشحنات الجوية «ACI»

يأتي ذلك تزامنًا مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المُسبَق للشحنات الجوية «ACI»، اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من يناير ٢٠٢٦، بناءً على ما عرضه أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.

وتعليقا منه قال وزير المالية: “إننا ملتزمون بالتعامل مع شركائنا من مجتمع الأعمال بقدر كبير من المرونة والتبسيط مع تعزيز الحوكمة”، لافتًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يساعد فى حوكمة السوق المصرية وضمان نفاذ السلع الجيدة والمطابقة للمواصفات، على نحو يضمن تعميق المنافسة لصالح المواطنين، والصناعة الوطنية.

المصرية للاتصالات تعلن عن تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي لتحسين خدمة العملاء

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي، وذلك عقب اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

يأتي ذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز الكفاءة الاستراتيجية والتشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والتميز.

تعيين قيادات جديدة

وتتضمن هذه التغييرات تعيين قيادات جديدة لدعم مرحلة النمو المقبلة، بما يعكس التزام الشركة بالابتكار والتطوير المستدام، ويعزز قدرتها على تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتنفيذه بكفاءة وفاعلية، من خلال تحديد واضح للاختصاصات والمسؤوليات لكل وظيفة، وضمان اتساق القيادة الاستراتيجية مع الأهداف والخطط المعتمدة.

وشملت التعديلات إعادة هيكلة نيابة الشئون التجارية، لتصبح نيابتين مستقلتين هما: نيابة الشئون التجارية للأفراد، ونيابة الشئون التجارية للشركات والمؤسسات.

وتختص نيابة الشئون التجارية للأفراد بتقديم الخدمات لعملاء الأفراد والقطاع السكني، بينما تركز نيابة الشئون التجارية للشركات والمؤسسات على خدمة عملاء الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول متكاملة للاتصالات والخدمات الرقمية، بما يدعم مسار التحول الرقمي المستمر في مصر.

