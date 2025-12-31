الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس البورصة يكشف مصير برنامج الطروحات الحكومية فى 2026 (فيديو)

رئيس البورصة، فيتو
رئيس البورصة، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إنّ مستويات السيولة الحالية في السوق جيدة، وتشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين على قيد شركات جديدة، مشيرا إلى أن طرح شركات كبيرة من شأنه أن يدعم السوق بصورة أكبر، ويزيد من القيمة السوقية، ويسهم في تحسين التصنيف العالمي للبورصة المصرية.

وأضاف عزام، في لقاء مع  الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ السوق يستعد لاستقبال نحو 8 شركات جديدة خلال عام 2026، معظمها في القطاعين الطبي والسياحي، بعد أن تقدمت هذه الشركات للتقيد بصورة جادة.

 

وتابع، أنّ عددًا من شركات القطاع الخاص عقدت اجتماعات مع إدارة البورصة، من بينها مجموعة مستشفيات تعتزم تقديم عرض تقديمي قريبًا تمهيدًا للقيد، إلى جانب شركة تعمل في قطاع تجارة التجزئة، فضلًا عن شركة كبرى في المجال السياحي ما زالت تستكمل بعض الإجراءات اللازمة نظرًا لتشعب هيكلها.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن هذه الشركات تقدمت بخطوات فعلية للتقيد، لافتًا إلى أن لجنة القيد ستنظر هذه الملفات خلال الفترة المقبلة.

وذكر، أنّ الحكومة تدعم بقوة برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما يعزز التوقعات بطرح شركات تابعة للقطاع الحكومي خلال عام 2026 إلى جانب شركات القطاع الخاص، موضحًا أن طرح نسب محدودة من شركات كبيرة الحجم من شأنه زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز عمق السوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور إسلام عزام البورصة المصرية التصنيف العالمي للبورصة الإعلامية إنجي طاهر إكسترا نيوز شركات القطاع الخاص

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يشارك المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة

تستهدف 50 ألف نقطة في 2026، خبير يرصد أداء البورصة في 2025 وتأثيرات خفض الفائدة

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أخبار الاقتصاد اليوم: خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية.. تراجع سعر جرام الذهب.. الرقابة المالية توافق على تأسيس 7 شركات.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، منتخب السودان يتأخر 1-0 أمام بوركينا فاسو في الشوط الأول

بوركينا فاسو يتخطى السودان بهدفين ويتأهلان معا لثمن نهائي أمم إفريقيا 2025

أمم أفريقيا، منتخب الجزائر يضرب غينيا الاستوائية بثلاثية في الشوط الأول

تعرف على القنوات الناقلة لحفل أنغام في السعودية الليلة

منتخب الجزائر يتأهل بالعلامة الكاملة في أمم أفريقيا بثلاثية أمام غينيا الاستوائية

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل "ليل" على منصة شاهد

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة ونشاط للرياح

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

الريال القطري يسجل 13.07 جنيه للبيع في البنك المركزي مساء اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم الحرمان من الميراث (فيديو)

موعد ليلة الإسراء والمعراج في 2025 وحكم صيام يومها وإحياء ليلها

مفتي الجمهورية يوضح حكم التبرع بالخلايا الجذعية لأغراض علاجية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads