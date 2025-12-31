رئيس البورصة يكشف مصير برنامج الطروحات الحكومية فى 2026 (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إنّ مستويات السيولة الحالية في السوق جيدة، وتشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين على قيد شركات جديدة، مشيرا إلى أن طرح شركات كبيرة من شأنه أن يدعم السوق بصورة أكبر، ويزيد من القيمة السوقية، ويسهم في تحسين التصنيف العالمي للبورصة المصرية.

وأضاف عزام، في لقاء مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ السوق يستعد لاستقبال نحو 8 شركات جديدة خلال عام 2026، معظمها في القطاعين الطبي والسياحي، بعد أن تقدمت هذه الشركات للتقيد بصورة جادة.

وتابع، أنّ عددًا من شركات القطاع الخاص عقدت اجتماعات مع إدارة البورصة، من بينها مجموعة مستشفيات تعتزم تقديم عرض تقديمي قريبًا تمهيدًا للقيد، إلى جانب شركة تعمل في قطاع تجارة التجزئة، فضلًا عن شركة كبرى في المجال السياحي ما زالت تستكمل بعض الإجراءات اللازمة نظرًا لتشعب هيكلها.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن هذه الشركات تقدمت بخطوات فعلية للتقيد، لافتًا إلى أن لجنة القيد ستنظر هذه الملفات خلال الفترة المقبلة.

وذكر، أنّ الحكومة تدعم بقوة برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما يعزز التوقعات بطرح شركات تابعة للقطاع الحكومي خلال عام 2026 إلى جانب شركات القطاع الخاص، موضحًا أن طرح نسب محدودة من شركات كبيرة الحجم من شأنه زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز عمق السوق.

