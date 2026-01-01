بعد غياب 3 سنوات، "BTS" تعلن عودتها رسميا للساحة الفنية بألبوم كامل وجولة عالمية

18 حجم الخط

أعلنت فرقة “BTS” الكورية العالمية عودتها رسميا إلى الساحة الموسيقية في العشرين من مارس المقبل، لتنهي بذلك فترة انتظار دامت نحو 3 سنوات و9 أشهر منذ آخر ألبوم جماعي لها "Proof" الذي صدر في يونيو 2022.

عودة BTS بلمسة شخصية من الاعضاء

جاء الكشف عن موعد العودة بطريقة استثنائية ولمسة عاطفية، حيث تلقى أعضاء "آرمي" (القاعدة الجماهيرية للفرقة) رسائل مكتوبة بخط يد أعضاء الفرقة السبعة، تم إرسالها إلى منازلهم بمناسبة العام الجديد.

وتضمنت الرسائل عبارات شكر وامتنان للمعجبين على وفائهم، مذيلة بتاريخ "2026.03.20" كإشارة صريحة لموعد صدور العمل الجديد.

وعبر أعضاء الفرقة في رسائلهم عن حماسهم الشديد للعودة، وجاءت أبرز مقتطفات رسائلهم كالتالي، فقال RM: "لقد انتظرنا هذه اللحظة أكثر من أي شخص آخر"، بينما عبر جين عن امتنانه الشديد للمعجبين، فقال: “شكرا جزيلا لانتظاركم لنا”، وأضاف شوجا: "لنستمتع معا هذا العام أيضا.. أحبكم".

واوضح جيهوب: "أخيرا، ما تخيلناه سيصبح حقيقة!"، بينما كتب جيمين: "لقد جاء العام الذي سنلتقي فيه أخيرا"، وكتب في: "في عام 2026 سنصنع ذكريات أكثر وأجمل، فتطلعوا إلينا".

وكتب جونجكوك: "أفتقدكم كثيرًا، وأتمنى أن نعتني ببعضنا هذا العام أيضًا".

BTS تحتفل بالعام الجديد وتعلن جولة عالمية مرتقبة

وكانت الفرقة قد استهلت عامها الجديد ببث مباشر جماعي عبر منصة "ويفرز" في ليلة رأس السنة، حيث شاركوا المعجبين تطلعاتهم لعام 2026.

وصرح الأعضاء خلال البث: "نتمنى أن تتم العودة بسلام هذا العام وأن يحقق الألبوم نجاحا كبيرا.. لنبذل قصارى جهدنا من أجل نجاح بي تي إس".

وبجانب إطلاق الألبوم الجديد في مارس، أكدت المصادر أن الفرقة تستعد لتنظيم جولة عالمية ضخمة تلتقي فيها بجماهيرها حول العالم، في خطوة تعيد صياغة المشهد الموسيقي العالمي بعد فترة التوقف الطويلة.

