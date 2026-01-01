الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بصحبة ابنته، زعيم كوريا الشمالية يحضر احتفالات رأس السنة (صور)

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية يحضر احتفالات رأس السنة، فيتو
18 حجم الخط

حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بصحبة ابنته كيم جو إي، احتفالات رأس السنة في العاصمة بيونج يانج، والتي تضمنت إطلاق الألعاب النارية وترديد الأغاني الوطنية وعرضًا للتايكوندو.

وأشاد كيم جونج أون، في كلمة ألقاها، بجهود الشعب الكوري الشمالي التي أدت إلى "نجاحات وتغييرات هائلة" في عام 2025، داعيًا إلى الوحدة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.


 

ومن المتوقع أن تعقد كوريا الشمالية المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم قريبًا، والذي سيضع خطط البلاد للسنوات الخمس المقبلة في مختلف المجالات مثل البرنامج النووي وتطوير الأسلحة وكذلك الاقتصاد.

وبعث كيم أيضًا برسالة تهنئة بالعام الجديد إلى جنود بلاده الذين يقاتلون إلى جانب روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، واصفًا إياهم بأنهم "أعظم قوة ومصدر فخر ودعامة قوية" للبلاد، قائلًا إنه "ينتظر الالتقاء بهم في الوطن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زعيم كوريا الشمالية العاصمة بيونج يانج الالعاب النارية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون كوريا الشمالية البرنامج النووي

الأكثر قراءة

الكاميرون تهزم موزمبيق 2-1 في أمم أفريقيا

بعد غياب 3 سنوات، "BTS" تعلن عودتها رسميا للساحة الفنية بألبوم كامل وجولة عالمية

صحيفة ألمانية: فرنسا وبريطانيا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا دون تفويض أممي أو أوروبي

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

أحمد السقا: سليمان عيد مش هيتحاسب وداخل الجنة وعلى مسؤوليتي الشخصية (فيديو)

ارتفاع النترات العادي 1149 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

استعدوا، موعد تقديم الملفات بمسابقة التعيين بهيئة النيابة الإدارية

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة المغرب وتنزانيا في ثمن نهائي الكان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

الريال القطري يسجل 13.07 جنيه للبيع في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads