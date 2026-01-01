بصحبة ابنته، زعيم كوريا الشمالية يحضر احتفالات رأس السنة (صور)

18 حجم الخط

حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بصحبة ابنته كيم جو إي، احتفالات رأس السنة في العاصمة بيونج يانج، والتي تضمنت إطلاق الألعاب النارية وترديد الأغاني الوطنية وعرضًا للتايكوندو.

وأشاد كيم جونج أون، في كلمة ألقاها، بجهود الشعب الكوري الشمالي التي أدت إلى "نجاحات وتغييرات هائلة" في عام 2025، داعيًا إلى الوحدة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.





ومن المتوقع أن تعقد كوريا الشمالية المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم قريبًا، والذي سيضع خطط البلاد للسنوات الخمس المقبلة في مختلف المجالات مثل البرنامج النووي وتطوير الأسلحة وكذلك الاقتصاد.

وبعث كيم أيضًا برسالة تهنئة بالعام الجديد إلى جنود بلاده الذين يقاتلون إلى جانب روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، واصفًا إياهم بأنهم "أعظم قوة ومصدر فخر ودعامة قوية" للبلاد، قائلًا إنه "ينتظر الالتقاء بهم في الوطن".

