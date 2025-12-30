البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

18 حجم الخط

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء “منتصف جلسات الأسبوع”. وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.977 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 41689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 51361 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 18958 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13144 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17394 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4548 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الإثنين، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.975 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41731 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 51328 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18976 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 17413 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4519 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد الماضي، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقى 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.969 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 41604 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 51183 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 18920 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 4622 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17327 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 4503 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.