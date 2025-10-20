هل تنخفض أسعار الذهب؟ عضو شعبة المعادن الثمينة يجيب (فيديو)

اسعار الذهب، علق محسن السعيد عضو شعبة المعادن الثمينة، على الارتفاع الجنوني لـ أسعار الذهب، قائلا: " لم يكن أحد سواء من الخبراء الاقتصاديين العالميين".

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات"، تقديم الإعلامية سهير جودة المذاع على فضائية "النهار": " كافة التوقعات لأسعار الذهب أن يصل سعر الأوقية إلى 4 آلاف دولار بنهاية العام، ولكن ما حدث فاق كل التوقعات، وهذا أمر غريب".

وأضاف أن الأحداث السياسية كانت أحد أسباب ارتفاع اسعار الذهب، والدولار، وكان من المتوقع أن يصل سعر الذهب 4900 دولار للأونصة فى نهاية 2026"، مؤكدا أن أسعار الذهب فى زيادة مستمرة، ولن يحدث انخفاض لها، فالذهب ملاذ آمن للاستثمار.

ونصح المواطنين بشراء الذهب وليس البيع، فأسعار الذهب ستواصل الأرتفاع لتصل إلى ذروتها، لافتا إلى أن كافة اسعار المعادن شهدت ارتفاع كبيرا بسبب زيادة الطلب عليها.

