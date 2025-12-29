الرقابة المالية: الخميس 1 يناير 2026 إجازة رسمية لانتهاء السنة الميلادية

18 حجم الخط

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبار يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 إجازة رسمية، وذلك في ضوء انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2024، على أن يُستأنف العمل يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

إجازة البنك المركزى المصري

وفى المقابل قال البنك المركزي المصري إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق الأول من يناير 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

أسباب قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس

وفي سياق متصل كشف البنك المركزي عن أسباب قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و21.50%، على الترتيب في آخر اجتماعات 2025.

معدل النمو الاقتصادي العالمي

وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان لها، إن معدل النمو الاقتصادي العالمي تعافى بشكل نسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي.

أسواق السلع الأساسية

وأضافت، وأنه بالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب.

في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا تزال التوقعات عرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.





