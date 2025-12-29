الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الرقابة المالية: الخميس 1 يناير 2026 إجازة رسمية لانتهاء السنة الميلادية

الرقابة المالية
الرقابة المالية
18 حجم الخط

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبار يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 إجازة رسمية، وذلك في ضوء انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2024، على أن يُستأنف العمل يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

إجازة البنك المركزى المصري 

 

وفى المقابل قال البنك المركزي المصري إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق الأول من يناير 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

 

أسباب قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس

وفي سياق متصل كشف البنك المركزي عن أسباب قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و21.50%، على الترتيب في آخر اجتماعات 2025.

 معدل النمو الاقتصادي العالمي

وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان لها، إن معدل النمو الاقتصادي العالمي تعافى بشكل نسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي. 

أسواق السلع الأساسية

وأضافت، وأنه بالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب.

 في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا تزال التوقعات عرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية. 


 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاقتصادات المتقدمة الهيئة العامة للرقابة المالية التوترات الجيوسياسية البنك المركزى المصرى البنك المركزى

مواد متعلقة

الرقابة المالية توافق على تأسيس 7 شركات والترخيص بأنشطة صناديق الاستثمار العقاري

معركة الدولار والأسعار.. تساؤلات حول أسباب استمرار ارتفاع أسعار السلع رغم الانخفاض المستمر للعملة الأمريكية.. الشافعي: دورة رأس المال وتحريك الوقود وزيادة تكاليف الشحن وراء فوضى السوق

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار.. البورصة تخسر 6 مليارات جنيه.. واستمرار مبادرات التمويل العقاري بإعلانات سكن لكل المصريين

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الدولار واستقرار الذهب.. إنستاباي يعلن تأثر الخدمات بسبب انتهاء التوقيت الصيفي.. شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار والفراخ.. تأجيل معرض نبيو للمجوهرات لهذا السبب..البورصة تربح 12 مليار جنيه.. طفرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 8 شهور

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، جنوب أفريقيا وزيمبابوي يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

مجموعة مصر، جنوب أفريقيا يتقدم على زيمبابوي 2-1 بعد مرور 70 دقيقة

جنوب أفريقيا يفوز علي زيمبابوي ويتأهل لدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

فرحة جماهير مصر بصدارة المجموعة في أمم إفريقيا بعد التعادل أمام أنجولا (فيديو وصور)

الرقابة المالية: الخميس 1 يناير 2026 إجازة رسمية لانتهاء السنة الميلادية

أول تعليق لـ ترامب بعد محاولة استهداف أوكرانيا لـ مقر إقامة بوتين

تشكيل منتخب المغرب أمام زامبيا في كأس أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى صحة حديث «الجنة تحت أقدام الأمهات»؟الإفتاء توضح

عالم أزهري يحذر: التعدي على الميراث تجاوز صريح لحدود الله

وزير الأوقاف يوضح كيفية مواجهة ظاهرة “الإلحاد” ويحدد أبرز أقسامه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads