الأربعاء 31 ديسمبر 2025
اقتصاد

أسعار الذهب فى المغرب اليوم الأربعاء 2025.12.31

ننشر أسعار الذهب فى المملكة المغربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2025.12.31 وفقا لآخر التحديثات وهي كالتالي: 

عيار 211263 درهم
عيار 24 1105 درهم
عيار 18948 درهم 
الجنيه الذهب 8846 درهم

 

توقعات أسعار الذهب 

توقع بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي، استمرار الزخم القوي في أسعار الذهب خلال عام 2026 مع تسجيل مستويات قياسية جديدة، مقابل بقاء أسعار النفط تحت ضغوط بفعل فائض متوقع في المعروض العالمي، وفق مذكرة بحثية صادرة عن البنك.

وأوضح محللو البنك، في تقرير، أن السيناريو الأساسي يشير إلى صعود أسعار الذهب إلى نحو 4900 دولار للأوقية خلال العام المقبل، مع وجود مخاطر تميل إلى الاتجاه الصعودي، مدعومة باستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية وتراجع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

 

وأشار التقرير إلى أن الذهب استفاد خلال الفترة الماضية من مشتريات مكثفة من البنوك المركزية، وخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب تدفقات استثمارية متزايدة نحو الصناديق المتداولة في البورصة؛ ما عزز الطلب على المعدن النفيس.

وفي سياق آخر، حذر البنك من مخاطر هبوطية تحيط بأسعار النفط، مرجحًا أن تواجه السوق فائضًا في الإمدادات خلال عام 2026، في ظل غياب اضطرابات كبيرة في الإنتاج أو خفض إضافي من جانب أوبك.

وأوضح البنك أن انخفاض الأسعار قد يصبح ضروريًا لإعادة التوازن إلى السوق.

وتوقع جولدمان ساكس أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 56 دولارًا للبرميل في عام 2026، في حين يتوقع أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط متوسطًا يبلغ 52 دولارًا للبرميل، مع تسارع وتيرة تراكم المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

