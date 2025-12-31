تستهدف 50 ألف نقطة في 2026، خبير يرصد أداء البورصة في 2025 وتأثيرات خفض الفائدة

18 حجم الخط

رصد ريمون نبيل خبير أسواق المال أداء وتحركات البورصة المصرية عام 2025 مشيرًا إلى عدد من الإحصائيات المهمة التي أثرت بالإيجاب سواء على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى البورصة المصرية بشكل خاص.

وقال في تصريحات خاصة لفيتو: شهد السوق المصري استقرار سعر الصرف في 2025 مع زيادة المرونة في التعامل مع المستثمرين سواء الأجانب أو المصريين من البنك المركزي والبنوك المصرية في توفير الدولار اللازم لهم، والجدير بالذكر أيضًا أن الدولار مقابل الجنيه بدأ العام بالقرب من 50.70 وينهي العام بالقرب من 47.70 ليفقد ما يقرب من 6%.

وأضاف أيضًا أن هناك تخفيضًا في الفائدة خلال عام 2025 بما يقرب من إجمالي التخفيض 725 نقطة أساس خلال خمسة اجتماعات من البنك المركزي، وذلك يعتبر أكبر تخفيض خلال عام واحد منذ 25 سنة تقريبًا، وأيضًا مع انخفاض أرقام التضخم بشكل جيد.

وتابع: أنه من المتوقع أيضًا استمرار انخفاض التضخم ولو بنسبة أقل مما حدث في 2025 ليظل احتمالات تخفيض الفائدة قائمة خلال النصف الأول من 2026 بنسبة تقترب من 200 نقطة أساس بحد أدنى، وذلك يزيد من تقدم عملية الاستثمار المباشر والصناعات الثقيلة وحركة التجارة سواء الداخلية أو الخارجية، ويزيد من العزوف عن الاستثمار في أوعية ادخارية بنكية والاتجاه إلى بدائل أخرى للاستثمار سواء في العقارات أو صناديق الاستثمار في الأسهم أو السلع، وكل ذلك يزيد من احتمالات التحركات الإيجابية للبورصة المصرية وتحقيق قمم جديدة سواء للمؤشر أو الأسهم.



وأشار إلى أنه بالنسبة للصفقات التي تمت خلال العام لبعض الشركات المدرجة في البورصة المصرية، سواء كانت استحواذ أو شطب أو اندماجات مع كيانات استثمارية أخرى، مما أدى إلى إعادة تقييم تلك الشركات قبل التنفيذ، وكان نتيجة ذلك ارتفاع أسعار الأسهم بنسب اقتربت من 40% قبل التنفيذ، وأعاد ذلك إلى أذهان المستثمرين إعادة تقييم الأسهم القوية ماليًا المنتمية لتلك القطاعات التي تمت بها بعض الصفقات، وانعكس ذلك بالإيجاب على الأداء العام للبورصة المصرية.



وتابع: أنه بنظرة تحليلية فنية للمؤشر الرئيسي نجد أن المؤشر بدأ العام بالقرب من مستوى 29700 نقطة وحقق مستوى 42600 نقطة محققًا ارتفاعًا ما يقرب من 13000 نقطة بمعدل ارتفاع 30%.

مستهدفات البورصة خلال 2026



ونرى أن المؤشر ما زال يستهدف على المدى المتوسط والطويل مستوى 50000 نقطة بمعدل ربح متوقع للمؤشر ما يقرب من 18% من المستويات الحالية، وعلى المدى القصير يستهدف 43100 نقطة وخلال الربع الأول من 2026 يستهدف 44500 نقطة، مع وضع أهم دعم لعام 2026 عند مستوى 34000 نقطة كمنطقة جيدة في حال حدوث تصحيح قوي خلال العام لإعادة تكوين مراكز، مع وضع أهم القطاعات المستفيدة من استمرار تخفيض الفائدة هو القطاع العقاري ثم قطاع الموارد الأساسية والبتروكيماويات وقطاع الأغذية ثم القطاع المالي غير المصرفي، وقد تتبادل الأدوار على تلك القطاعات خلال العام مع كل تخفيض فائدة قد يحدث.



وتابع: أنه بالنسبة للأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي أغلبها ينتمي للمؤشر السبعيني، فمن المتوقع أن تشهد قمة تاريخية جديدة خلال الربع الأول من 2026 بالمقارنة بالعام الماضي.

