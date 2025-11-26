طلبات إعانات البطالة الأمريكية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف أبريل

18 حجم الخط

تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأمريكية بشكل مفاجئ إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف أبريل، لتبقى منخفضة نسبيًا وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

إعانات البطالة الأمريكية

انخفض عدد الطلبات الأولية بمقدار 6 آلاف طلب إلى 216 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر. وكان متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين رجّح بلوغه 225 ألف طلب.

ارتفع عدد الطلبات المستمرة، الذي يُعدُّ مؤشرًا على عدد الأشخاص الذين يحصلون على الإعانات، إلى 1.96 مليون طلب في الأسبوع السابق، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة الأربعاء.

الأرقام الصادرة الأربعاء، تشير إلى أن أصحاب الأعمال ما يزالون يحتفظون بمعظم موظفيهم الحاليين، رغم أنهم خفّضوا وتيرة توظيف العمال الجدد.

ورغم تزايد إعلانات خفض الوظائف من شركات كبرى في الأسابيع الأخيرة، من بينها "فيرايزون كوميونيكيشنز" و"أمازون.كوم"، لا تزال عمليات التسريح الفعلية دون ارتفاع ملحوظ.

تتجه الطلبات المتكررة إلى الصعود منذ سبتمبر وبقيت قريبة من مستوياتها عندما كانت سوق العمل تتعافى من الجائحة. ورغم أن مستوى الطلبات الأولية يظل منخفضًا، فإن العثور على وظيفة جديدة أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين فقدوا وظائفهم بالفعل.

تتسم بيانات الطلبات الأسبوعية بالتقلب في فترات العطلات، مثل عيد الشكر، وعلى أساس غير مُعدَّل، قفزت الطلبات الأولية الأسبوع الماضي.

الإنفاق الرأسمالي

أظهرت بيانات منفصلة صدرت الأربعاء أن مؤشرًا استرشاديًا لإنفاق الشركات على المعدات سجل ارتفاعًا قويًا للشهر الثالث على التوالي.

وزادت قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، باستثناء معدات الدفاع والطائرات، بنسبة 0.9% في سبتمبر بعد ارتفاع مماثل الشهر السابق، وفقًا لمكتب الإحصاء السكاني.

كما ارتفعت شحنات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي تدخل في حسابات الاستثمار في المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.9%.

قلق المستهلكين

تُظهر استطلاعات حديثة أن الأمريكيين يزدادون قلقًا بشأن سوق العمل، فقد تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في نوفمبر بأكبر وتيرة له منذ سبعة أشهر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تراجع التوقعات بشأن القدرة على العثور على وظيفة.

وبالمثل، أظهر استطلاع "هاريس بول" لصالح بلومبرغ في أكتوبر أن 55% من الأمريكيين العاملين قلقون من فقدان وظائفهم، وقال ما يقرب من نصفهم إنهم يعتقدون أن إيجاد وظيفة جديدة بجودة مماثلة سيستغرق أربعة أشهر أو أكثر إذا فقدوا وظائفهم الحالية.

خفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعَيْهما الماضيين بهدف دعم سوق العمل المتباطئة. لكن صانعي السياسة النقدية منقسمون بشأن ما إذا كان ينبغي المضي في خفض آخر خلال اجتماع ديسمبر الأخير لهذا العام، في محاولة لتحقيق توازن بين ضعف سوق العمل واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

انخفض متوسط الأسابيع الأربعة للطلبات الجديدة، وهو مقياس يساعد على تقليل تقلبات البيانات، إلى 223,750 طلبًا الأسبوع الماضي.

