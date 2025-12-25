الخميس 25 ديسمبر 2025
فريق رعد للرياضات الإلكترونية يقود المشهد الأفريقي، وأنس بدر يتألق في FC Pro Open 26

يواصل فريق رعد (RA’AD) للرياضات الإلكترونية - التابع لنادي المصرية للاتصالات we- ترسيخ حضوره القوي على الساحة العالمية، بعد الإنجاز القوي الذي حققه لاعب الفريق أنس بدر في بطولة FC Pro Open 26، متصدرًا التصنيف الإفريقي، ومؤكدًا مكانته بين نخبة لاعبي العالم في لعبة EA FC.

واحدة من أصعب التحديات 

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة استثنائية للاعب، شهدت في النسخة الماضية من البطولة واحدة من أصعب التحديات، عقب تعرض حسابه لاختراق تقني، إلا أن أنس بدر أظهر قوة ذهنية عالية، وتمكن من تجاوز التحديات والوصول إلى الدور نصف النهائي، في قصة أصبحت علامة فارقة داخل مجتمع اللعبة.

وخلال منافسات الموسم الحالي، نجح أنس بدر في التأهل إلى التصفيات العالمية المؤهلة لنهائيات الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة زميله في الفريق معاذ xMoza، ضمن نظام تنافسي يضم 64 لاعبًا من أبطال القارات، ويتأهل من بينهم 16 لاعبًا فقط إلى المرحلة التالية.

ووقع لاعب فريق رعد في واحدة من أقوى مجموعات البطولة، التي ضمّت نخبة من أبرز لاعبي العالم، ورغم قوة المنافسة، قدّم أنس بدر أداءً استثنائيًا، محققًا 12 نقطة من أصل 15، ليتصدر مجموعته برصيد 4 انتصارات مقابل خسارة واحدة.

ويؤكد فريق رَعْد (RA’AD) أن هذا الإنجاز تحقق بدعم جهاز فني مصري محترف، بقيادة المدير الفني أحمد ضياء والمدرب محمد سلمان، في إطار منظومة فنية تهدف إلى إعداد لاعبين قادرين على المنافسة عالميًا.

الريادة فى القارة الأفريقية 

تامر المهدي: فخورون فى المصرية للاتصالات بدعم مبادرة Digitopia ونواصل تمكين الابتكار لتعزيز الاقتصاد المعرفي

المصرية للاتصالات تعلن اكتمال مشروع الكابل البحري "أفريقيا 2"

وبهذا الأداء، أصبح أنس بدر المصنف الأول إفريقيًا ومن بين أفضل 40 لاعبًا عالميًا، فيما واصل لاعب الفريق معاذ xMoza تألقه بتصنيفه الثاني إفريقيًا ودخوله قائمة أفضل 50 لاعبًا على مستوى العالم، ليؤكد فريق رعد ريادته لمشهد EA FC في القارة الإفريقية.

ومن المقرر أن يخوض أنس بدر المرحلة المقبلة من البطولة يوم 19 يناير المقبل في لندن، ضمن الدور الثاني من دور المجموعات، في رحلة جديدة يرفع خلالها اسم فريق رعد عاليًا على الساحة العالمية.

