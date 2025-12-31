حملة مكبرة لإزالة مخازن فرز القمامة المخالفة بحرم الطريق الدائري بحي الهرم

18 حجم الخط

شن حي الهرم بمحافظة الجيزة حملة مكبرة لمواجهة مخازن فرز القمامة المخالفة بحرم الطريق الدائري، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وفي إطار جهود الحي المستمرة للحفاظ على البيئة والتصدي لكافة أشكال المخالفات التي تمس الصحة العامة وتشوه المظهر الحضاري.



وجرى تنفيذ الحملة في قطاع منشية البكاري، واستهدفت بشكل مباشر المخازن غير المرخصة المقامة داخل حرم الطريق الدائري، بمشاركة وحضور عدد من القيادات التنفيذية.

مصادرة محتويات مخازن فرز القمامة المخالفة

وأسفرت الحملة المكبرة بحي الهرم عن مصادرة محتويات عدد من مخازن فرز القمامة المخالفة، والتحفظ على عربة كارو، بالإضافة إلى التحفظ على دراجة نارية (موتوسيكل) ثلاثية العجلات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد حي الهرم أن الحملات اليومية مستمرة دون تهاون، تنفيذًا لتوجيهات القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة، مشددًا على أن التصدي لمخالفات البيئة والإشغالات يأتي في مقدمة أولويات العمل، بما يسهم في تحقيق الانضباط، والحفاظ على صحة المواطنين، وحماية المظهر الحضاري للمنطقة.



يُذكر أن محافظة الجيزة تكثف خلال الفترة الحالية حملاتها الرقابية على مستوى الأحياء، في إطار خطة شاملة لمواجهة العشوائيات والمخالفات البيئية، وفرض سيادة القانون.

