بعد شكاوى فنية من الطلاب، امتحان البرمجة يثير تساؤلات حول جاهزية المنصات التعليمية

18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب، عقب شكاوى متكررة بشأن صعوبة الدخول على منصة امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، ما أعاد فتح النقاش حول جاهزية البنية التكنولوجية للامتحانات الإلكترونية.



وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي، أنها تابعت الموقف لحظة بلحظة، ووفرت دعمًا فنيًا مكثفًا لضمان تمكّن جميع الطلاب من أداء الامتحان دون استبعاد أي منهم، مشيرة إلى أن أعدادًا كبيرة من الطلاب نجحوا بالفعل في الدخول وأداء الاختبار في عدد من المحافظات.



التوسع في تطبيق نظام التقييم الإلكتروني

وأوضحت مصادر أن ما حدث يُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة المنصات الرقمية على التعامل مع الضغط المتزايد، خاصة مع التوسع في تطبيق نظام التقييم الإلكتروني ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم وربطها بالتكنولوجيا الحديثة.



ويرى خبراء التعليم أن الواقعة لا تقلل من أهمية التحول الرقمي، لكنها تسلط الضوء على ضرورة تعزيز البنية التحتية التقنية، ووضع سيناريوهات بديلة للتعامل مع الأعطال الطارئة، لا سيما في أوقات الامتحانات التي تمثل ضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب وأسرهم.



وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الفنية للمنصات التعليمية، والتزامها بتوفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويعزز الثقة في منظومة التعليم الإلكتروني.



ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التربية والتعليم إلى تطوير آليات التقييم، وتحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا الحديثة، وضمان استقرار العملية التعليمية دون التأثير على مصلحة الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.