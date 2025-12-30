مد فترة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي حتى السابعة مساءً بسبب مشكلات فنية

18 حجم الخط

قررت المديريات التعليمية مد فترة أداء امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة السابعة مساءً، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب الذين واجهوا مشكلات فنية، أو انقطاعًا في شبكة الإنترنت، أو تعرض الاختبار للإغلاق قبل استكماله، مع استمرار إتاحة المنصة الإلكترونية حتى الموعد المحدد.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين أتموا اختبار مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي حتى الساعة الواحدة ظهرًا بلغ 139 ألف طالب، من إجمالي 226 ألفًا و459 طالبًا، وذلك في 8 محافظات شملت:

القاهرة، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، والإسكندرية.



وأوضح المصدر أن أداء الامتحان يتم عبر المنصة الإلكترونية على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل لحظي عملية دخول الطلاب واستكمالهم للاختبار، بما يضمن منح جميع الطلاب فرصة عادلة لأداء الامتحان دون معوقات.



شكاوى عدد من أولياء الأمور والطلاب، بشأن صعوبة الدخول على منصة الامتحان

وفي السياق ذاته، رصدت وزارة التربية والتعليم شكاوى عدد من أولياء الأمور والطلاب، بشأن صعوبة الدخول على منصة الامتحان الخاصة بمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وعدم تمكن بعض الطلاب من بدء أو استكمال الاختبار نتيجة مشكلات تقنية.



وشددت الوزارة على استمرار المتابعة الفنية والدعم التقني، للتعامل الفوري مع أي أعطال قد تواجه الطلاب، مؤكدة حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان سير الامتحانات الإلكترونية بصورة منتظمة وآمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.