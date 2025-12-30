الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
مد فترة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي حتى السابعة مساءً بسبب مشكلات فنية

امتحان البرمجة
امتحان البرمجة
قررت المديريات التعليمية مد فترة أداء امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة السابعة مساءً، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب الذين واجهوا مشكلات فنية، أو انقطاعًا في شبكة الإنترنت، أو تعرض الاختبار للإغلاق قبل استكماله، مع استمرار إتاحة المنصة الإلكترونية حتى الموعد المحدد.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين أتموا اختبار مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي حتى الساعة الواحدة ظهرًا بلغ 139 ألف طالب، من إجمالي 226 ألفًا و459 طالبًا، وذلك في 8 محافظات شملت:
القاهرة، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، والإسكندرية.
 

وأوضح المصدر أن أداء الامتحان يتم عبر المنصة الإلكترونية على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل لحظي عملية دخول الطلاب واستكمالهم للاختبار، بما يضمن منح جميع الطلاب فرصة عادلة لأداء الامتحان دون معوقات.
 

شكاوى عدد من أولياء الأمور والطلاب، بشأن صعوبة الدخول على منصة الامتحان 

وفي السياق ذاته، رصدت وزارة التربية والتعليم شكاوى عدد من أولياء الأمور والطلاب، بشأن صعوبة الدخول على منصة الامتحان الخاصة بمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وعدم تمكن بعض الطلاب من بدء أو استكمال الاختبار نتيجة مشكلات تقنية.
 

وشددت الوزارة على استمرار المتابعة الفنية والدعم التقني، للتعامل الفوري مع أي أعطال قد تواجه الطلاب، مؤكدة حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان سير الامتحانات الإلكترونية بصورة منتظمة وآمنة.

