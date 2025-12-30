غلق وتشميع مصنع ملابس غير مرخص بأبو النمرس ضمن حملة موسعة لمحافظة الجيزة

18 حجم الخط

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو النمرس حملة ميدانية موسعة لمتابعة المنشآت الصناعية المخالفة والتصدي لمخالفات العمل بدون ترخيص، في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة لشؤون المراكز والمدن، وبتكليف من رمضان عمارة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.



وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مصنع ملابس يعمل بدون ترخيص بمنطقة نزلة الأشطر التابعة للوحدة المحلية بـشبرامنت، وذلك بمشاركة إدارات رخص المحلات، والبيئة، والإشغالات، في إطار إحكام الرقابة على الأنشطة الصناعية غير القانونية.



كما تم التحفظ على المضبوطات الخاصة بالمصنع المخالف، وإيداعها في المكان المخصص لذلك، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تنفيذًا للقوانين واللوائح المنظمة، وحرصًا على السلامة العامة والاشتراطات البيئية والصحية.



استمرار الحملات الرقابية الدورية على مستوى المركز

وأكدت رئاسة مركز ومدينة أبو النمرس استمرار الحملات الرقابية الدورية على مستوى المركز، للتصدي لكافة أشكال المخالفات، وتحقيق الانضباط العام، وضمان التزام المنشآت الصناعية والتجارية بالاشتراطات القانونية المعتمدة.

