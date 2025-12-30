من المختبر إلى المصنع، مؤتمر الصناعات الكيماوية بالقومي للبحوث يحول الابتكار العلمي لمنتجات وطنية

18 حجم الخط

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر السابع لمعهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز القومي للبحوث، تحت شعار «الابتكار في الصناعات الكيميائية: منتجات قومية من أجل تنمية مستدامة»، مسلطًا الضوء على الدور الحيوي للبحث العلمي في تحويل الأفكار التكنولوجية إلى تطبيقات صناعية عملية تخدم الاقتصاد الوطني.



وشهد المؤتمر حضور نخبة من العلماء والخبراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور شريف الجبلي رئيس اتحاد الصناعات الكيماوية، إلى جانب ممثلين عن شركات وطنية وباحثين متخصصين في مجالات الصناعات الكيماوية والمواد المتقدمة والطاقة والبيئة.



وأكد المشاركون خلال الجلسات العلمية أن ربط البحث العلمي بالصناعة لم يعد خيارًا بل ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للمصانع المصرية، وتحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات فعلية قابلة للتسويق والاستخدام المحلي والدولي.



كما شهد المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومي للبحوث وشركة كابسي للدهانات، يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية، إجراء أبحاث مشتركة، وتدريب الكوادر الوطنية، وهو ما يمثل نموذجًا حيًا لكيفية تحويل الابتكار العلمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة.



وتناولت جلسات المؤتمر عدة محاور هامة، من بينها الصناعات الكيماوية، والمواد المتقدمة، والطاقة المستدامة، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات بين البحث العلمي والقطاع الصناعي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويخلق فرص استثمارية جديدة.



منصة استراتيجية لتسليط الضوء على قدرات البحث العلمي المصري

وأكد الدكتور شريف الجبلي أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية لتسليط الضوء على قدرات البحث العلمي المصري في دعم الصناعة المحلية وتعزيز الجودة والكفاءة، مشددًا على أن التعاون بين العلماء والمصنعين هو الطريق الأمثل لدخول الأسواق العالمية.



يأتي هذا المؤتمر ضمن الجهود المستمرة للمركز القومي للبحوث في دعم الابتكار، تعزيز الصناعة الوطنية، وبناء جسور بين البحث العلمي والاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

