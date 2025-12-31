الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

الجزائر
الجزائر
18 حجم الخط

أمم إفريقيا، يختتم منتخب الجزائر مشواره في دور المجموعات بأمم إفريقيا بمواجهة نظيره غينيا الاستوائية، اليوم الأربعاء، في مواجهة تحصيل حاصل.

موعد مباراة الجزائر وغينيا الأستوائية اليوم في كأس الأمم الإفريقية

وتقام مباراة الجزائر وغينيا الأستوائية في الجولة الثالثة من دور المجموعات، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 بتوقيت السعودية، 5 بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد غينيا الأستوائية 

تنقل مباراة الجزائر ضد غينيا الأستوائية عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1، بالإضافة إلى قناة الجزائرية المجانية على قمر النايل سات، وقناة الرياضية المغرب

ويتواجد منتخبا الجزائر وغينيا الأستوائية في المجموعة الخامسة لـ كأس أمم إفريقيا، بجانب السودان وبوركينا فاسو.

وحسم منتخب الجزائر تأهله إلى دور الـ 16 من المجموعة الخامسة، بعدما حقق فوزين في الجولتين الأولى والثانية أمام السودان وبوركينا فاسو.

بينما منتخب غينيا الإستوائية ودع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد خسارته أمام بوركينا فاسو والسودان في الجولتين الأولى والثانية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ16 (ثمن النهائي) من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وتنطلق مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.

جدير بالذكر أن السودان يلتقي بوركينا فاسو في نفس توقيت مباراة الجزائر ضد غينيا الإستوائية لتحديد صاحب الوصافة في المجموعة الخامسة ببطولة أمم أفريقيا بعدما ضمن الثنائي التأهل رفقة الجزائر متصدر المجموعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم إفريقيا منتخب الجزائر الجزائر وغينيا الأستوائية كاس الأمم الإفريقية الجزائر ضد غينيا الأستوائية مباراة الجزائر ضد غينيا الأستوائية السودان بوركينا فاسو

مواد متعلقة

أمم إفريقيا، الكاميرون يسعى لتأمين الصدارة أمام موزمبيق في ختام دور المجموعات

موعد مباراة منتخب مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

السنغال تفوز على بنين بثلاثية ويصعدان إلى دور الـ16 في أمم أفريقيا

منتخب الجزائر يفوز علي بوركينا فاسو ويتأهل إلي دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

الصغرى تهدد مظاهر الاحتفال، درجات الحرارة يوم رأس السنة بمحافظات مصر

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين والقنوات الناقلة

لليوم الثاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم الأربعاء بالأسواق

انخفاض في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

ضبط 79 سلاحا ناريا و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

دور الأب في دعم الأبناء وقت المذاكرة والامتحانات

سعر الدولار في بنك السودان المركزي صباح اليوم الأربعاء

السودان يتحدى بوركينا فاسو اليوم على وصافة المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads