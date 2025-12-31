القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

18 حجم الخط

أمم إفريقيا، يختتم منتخب الجزائر مشواره في دور المجموعات بأمم إفريقيا بمواجهة نظيره غينيا الاستوائية، اليوم الأربعاء، في مواجهة تحصيل حاصل.

موعد مباراة الجزائر وغينيا الأستوائية اليوم في كأس الأمم الإفريقية

وتقام مباراة الجزائر وغينيا الأستوائية في الجولة الثالثة من دور المجموعات، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 بتوقيت السعودية، 5 بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد غينيا الأستوائية

تنقل مباراة الجزائر ضد غينيا الأستوائية عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1، بالإضافة إلى قناة الجزائرية المجانية على قمر النايل سات، وقناة الرياضية المغرب

ويتواجد منتخبا الجزائر وغينيا الأستوائية في المجموعة الخامسة لـ كأس أمم إفريقيا، بجانب السودان وبوركينا فاسو.

وحسم منتخب الجزائر تأهله إلى دور الـ 16 من المجموعة الخامسة، بعدما حقق فوزين في الجولتين الأولى والثانية أمام السودان وبوركينا فاسو.

بينما منتخب غينيا الإستوائية ودع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد خسارته أمام بوركينا فاسو والسودان في الجولتين الأولى والثانية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ16 (ثمن النهائي) من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وتنطلق مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.

جدير بالذكر أن السودان يلتقي بوركينا فاسو في نفس توقيت مباراة الجزائر ضد غينيا الإستوائية لتحديد صاحب الوصافة في المجموعة الخامسة ببطولة أمم أفريقيا بعدما ضمن الثنائي التأهل رفقة الجزائر متصدر المجموعة.

