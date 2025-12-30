الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة
18 حجم الخط

عقد سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة اجتماعًا موسعًا اليوم مع مديري عموم الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، إلى جانب اختبارات النقل للتعليم الثانوي والاختبارات عبر المنصة الإلكترونية.
 

وخلال الاجتماع، أصدر وكيل أول الوزارة حزمة توجيهات حاسمة لضمان نزاهة الامتحانات وانضباطها، تضمنت:
 

اختيار دقيق لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لضمان الكفاءة والنزاهة.
 

حظر الموبايلات داخل اللجان للطلاب والعاملين، مع التطبيق الكامل لقانون مكافحة الغش رقم 205 لسنة 2020.
 

المتابعة اليومية لأعمال رصد التقييمات والتأكد من مطابقتها مع الواقع الفعلي للمدارس.
 

سرية تامة للامتحانات والاختبارات الإلكترونية وتأمين المنصات والبيانات.

 

متابعة ملف إعادة تدوير الرواكد وتفعيل مبادرة «مدارس بلا رواكد»، مع توزيع الموارد بشكل عادل وفق احتياجات الإدارات التعليمية.

وأكد سعيد عطية أن المرحلة الحالية لا تحتمل الخطأ أو المجاملة، وأن كل مسؤول سيُحاسب على مهامه، مشددًا على أن مصلحة الطالب فوق أي اعتبار، مع ضرورة توفير مناخ امتحاني آمن ومنضبط للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تعرقل سير الامتحانات.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة مديرية التربية والتعليم بالجيزة القائمة على التخطيط المسبق والمتابعة الدقيقة والانضباط المؤسسي، لضمان خروج امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات النقل بصورة تليق بمكانة التعليم وتحقق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعليم الجيزة امتحانات الشهاده الاعداديه اختبارات النقل مديرية التربية والتعليم بالجيزة مكافحة الغش المنصة الالكترونية مدارس بلا رواكد إمتحانات الفصل الدراسي الاول

مواد متعلقة

مد فترة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي حتى السابعة مساءً بسبب مشكلات فنية

التعليم قبل الجامعي في 2025، طفرة في المناهج والبنية التحتية وكفاءة المعلم

غلق وتشميع مصنع ملابس غير مرخص بأبو النمرس ضمن حملة موسعة لمحافظة الجيزة

أخبار مصر اليوم: العمل تعلن صرف 1.5 مليون جنيه لأسرة ضحية حادث عمل بجنوب سيناء.. تحذير عاجل من الكهرباء لهذه الفئة قبل رفع العدادات.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء

بعد هروب نزلاء مصحة المريوطية.. محافظة الجيزة: تعاملنا بحسم مع الواقعة فور رصدها.. ولا تهاون مع أي منشآت تمارس أنشطة طبية بدون ترخيص

وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بشارع فيصل (فيديو)

محافظة الجيزة: حملات موسعة لحصر مراكز العلاج غير المرخصة وتحذير للمواطنين

جامعة العاصمة بعد 50 عامًا من التأسيس.. من جذور حلوان إلى آفاق المستقبل والابتكار.. وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالية اليوبيل الذهبي

الأكثر قراءة

أمم افريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية تتقدم 2-0 أمام بوتسوانا في الشوط الأول

آرسنال يتعادل سلبيًا أمام أستون فيلا بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

تعادل تشيلسي وبورنموث 2/2 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع وولفرهامبتون 1-1 في الشوط الأول

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

أمم أفريقيا، الكونغو الديمقراطية تقسو على بوتسوانا بثلاثية نظيفة وتتأهل لثمن النهائي

السنغال تفوز على بنين بثلاثية ويصعدان إلى دور الـ16 في أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العقرب في منام الرجل وعلاقتها بالتغلب على الأزمات

دعاء بداية العام الميلادي وحكم الدعاء في رأس السنة

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads