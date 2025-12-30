قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

عقد سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة اجتماعًا موسعًا اليوم مع مديري عموم الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، إلى جانب اختبارات النقل للتعليم الثانوي والاختبارات عبر المنصة الإلكترونية.



وخلال الاجتماع، أصدر وكيل أول الوزارة حزمة توجيهات حاسمة لضمان نزاهة الامتحانات وانضباطها، تضمنت:



اختيار دقيق لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لضمان الكفاءة والنزاهة.



حظر الموبايلات داخل اللجان للطلاب والعاملين، مع التطبيق الكامل لقانون مكافحة الغش رقم 205 لسنة 2020.



المتابعة اليومية لأعمال رصد التقييمات والتأكد من مطابقتها مع الواقع الفعلي للمدارس.



سرية تامة للامتحانات والاختبارات الإلكترونية وتأمين المنصات والبيانات.

متابعة ملف إعادة تدوير الرواكد وتفعيل مبادرة «مدارس بلا رواكد»، مع توزيع الموارد بشكل عادل وفق احتياجات الإدارات التعليمية.

وأكد سعيد عطية أن المرحلة الحالية لا تحتمل الخطأ أو المجاملة، وأن كل مسؤول سيُحاسب على مهامه، مشددًا على أن مصلحة الطالب فوق أي اعتبار، مع ضرورة توفير مناخ امتحاني آمن ومنضبط للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تعرقل سير الامتحانات.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة مديرية التربية والتعليم بالجيزة القائمة على التخطيط المسبق والمتابعة الدقيقة والانضباط المؤسسي، لضمان خروج امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات النقل بصورة تليق بمكانة التعليم وتحقق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

