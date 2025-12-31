الداخلية تستعد لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد (صور)

18 حجم الخط

رفعت أجهزة وزارة الداخلية، درجة الاستعداد بين صفوف القوات إلى الدرجة القصوى تزامنًا مع هذه الاحتفالات، واتخذت كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة كافة المستجدات الأمنية المحتملة لتوفير أقصى درجات الأمان للمواطنين بكافة ربوع الوطن؛ واستعدادًا لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في ظل مناخ من الأمن والاستقرار.



وارتكزت الخطط الأمنية على انتشار واسع للقوات على مستوى الجمهورية لضمان سير احتفالات المواطنين بصورة مبهجة وسط أجواء آمنة ومستقرة، مع تفعيل دور الارتكازات والخدمات الأمنية على كافة الطرق والمحاور ونشر الأقوال الأمنية عليها بهدف تأمين المنشآت الهامة والحيوية والمنشآت السياحية ودور العبادة.

وتضمنت الخطة، وتتميز القوات المكلفة بالتأمين بالدقة والجاهزية والاحترافية ومدعومة بإمكانات تقنية ولوجيستية متطورة ومركبات حديثة تتيح لها التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية المختلفة.

كما تشهد عمليات التأمين مشاركةً فعالة ومكثفة من عناصر الشرطة النسائية لما تتمتع به من كفاءة وجاهزية عالية لأداء كافة المهام الأمنية.. ويتم متابعة ورصد الحالة الأمنية من خلال مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية المجهز بأحدث الإمكانات التكنولوجية المتطورة مما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع كافة التحديات والمواقف الأمنية المختلفة.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص وزارة الداخلية على تأمين كافة الفعاليات باحترافية ومنها الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد وبداية العام الميلادي بصورة حضارية تعكس مدى الجاهزية والتطور الذي تشهده الشرطة المصرية وقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد.

