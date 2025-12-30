حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطوير طريق مصر – أسيوط الزراعي بالعياط (صور)

18 حجم الخط

واصل مركز ومدينة العياط جهوده الميدانية المكثفة، لمتابعة الأسواق ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ومتابعة الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وتحت قيادة محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة العياط.

وقام اليوم الثلاثاء رئيس مركز ومدينة العياط بجولة ميدانية شملت متابعة السوق الحضاري بمدينة العياط، حيث تم التأكيد على رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين من محيط السوق الحضاري ومنطقة المزلقان، مع إلزام الباعة بالعمل داخل الأماكن المخصصة لهم، بما يحقق الانضباط ويسهم في تيسير حركة المواطنين.



رفع كفاءة النظافة على طريق مصر – أسيوط الزراعي

كما تابع أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة النظافة على طريق مصر – أسيوط الزراعي، وذلك في إطار خطة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمركز والمدينة.

وشملت الجولة التفقدية المرور على أعمال التجميل والتطوير الجارية بطريق مصر – أسيوط الزراعي/السريع بنطاق المركز، حيث تم متابعة أعمال رفع كفاءة الطريق، وتنسيق المسطحات الخضراء، ودهان البلدورات، وتحسين المظهر العام للطريق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الأمان، نظرًا لأهمية الطريق باعتباره أحد المحاور الحيوية والهامة بمحافظة الجيزة.

وخلال المتابعة، شدد رئيس مركز ومدينة العياط على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ، والالتزام بكافة المواصفات الفنية، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري على فترتين صباحية ومسائية، مؤكدًا على تنفيذ مبادرة «العياط جميلة ومتطورة» على أرض الواقع، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمظهر العام.

وأكد محمود زين شنب أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة محافظة الجيزة للارتقاء بالمراكز والمدن وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وبما يعكس الوجه الحضاري لمركز ومدينة العياط.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال الجارية، والتأكيد على استمرار العمل لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات وتحسين البيئة العامة، بما يخدم أهالي مركز ومدينة العياط.

