زينة وأضواء ليلة رأس السنة 2026 تزين مولات 6 أكتوبر (فيديو وصور)

18 حجم الخط

احتفالات ليلة رأس السنة 2026، شهدت مولات مدينة السادس من أكتوبر حالة من الاستعدادات المكثفة للاحتفال بأعياد الميلاد وليلة رأس السنة، حيث تحولت المراكز التجارية إلى لوحات مضيئة تجمع بين الزينة الفاخرة والديكورات الموسمية، في محاولة لجذب الزوار.

استعدادات احتفالات رأس السنة 2026

وتزينت المولات الكبرى في أكتوبر بأشجار الكريسماس العملاقة، وصل ارتفاع بعضها إلى ما يعادل طابقين أو ثلاثة، مزينة بكرات ذهبية وفضية، وشرائط حمراء، وأضواء LED متحركة تضفي لمسة من البهجة والدفء على المكان.

وتصدرت هذه الأشجار المداخل الرئيسية والساحات المفتوحة داخل المولات، لتصبح نقطة جذب رئيسية لالتقاط الصور، خاصة بين العائلات والشباب.

ولم تقتصر الاستعدادات على الأشجار فقط، بل امتدت إلى واجهات المحلات “الفاترين” التي اكتست برسومات سانتا كلوز، وعرائس الثلج، وأشكال الهدايا، إلى جانب استخدام الألوان التقليدية للاحتفال مثل الأحمر والأخضر والأبيض.

وتنافس أصحاب المحلات في ابتكار تصاميم جذابة تعكس احتفالهم باستقبال السنة الجديدة 2026.

جدير بالذكر، أن ليلة رأس السنة تمتلئ شوارع القاهرة والجيزة والمولات بالمواطنين لاستقبال العام الجديد، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة، وسط انتشار زينة وأجواء الاحتفال وانتشار القوات الامنية لتأمين الاحتفالات.

درجات الحرارة ليلة رأس السنة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء تزامنا مع رأس السنة والتى تنخفض انخفاضا ملحوظا، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم الأربعاء فى الصباح الباكر وليلا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 و درجة الحرارة العظمى 20

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسكندرية:درجة الحرارة: 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.