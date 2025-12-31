أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

18 حجم الخط

يستعد ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح لخوض جدول مزدحم في شهر يناير 2026 في ثلاث بطولات هي الدوري الإنجليزي ومرحلة الدوري بطولة دوري أبطال أوروبا ودور الـ 64 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويغيب محمد صلاح حاليا عن صفوف ليفربول بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتتصدر قمة ليفربول ضد أرسنال في البريميرليج أبرز مواجهات الريدز في يناير 2026.

ويخوض ليفربول مباراة في اليوم الأول من شهر يناير أمام ليدز يونايتد بالدوري، ويختتم الشهر بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 31 يناير بالدوري أيضا.

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026

ليفربول وليدز يونايتد، الدوري الإنجليزي، الخميس 1 يناير 2026، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فولهام وليفربول، الدوري الإنجليزي، الأحد 4 يناير 2026، 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

آرسنال وليفربول، الدوري الإنجليزي، الخميس 8 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول وبارنسلي، كأس الاتحاد الإنجليزي، الإثنين 12 يناير 2026، 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول وبيرنلي، الدوري الإنجليزي، السبت 17 يناير 2026، 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

مارسيليا وليفربول، دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 21 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

بورنموث وليفربول، الدوري الإنجليزي، السبت 24 يناير 2026، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول وقره باج، دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 28 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول ونيوكاسل يونايتد، الدوري الإنجليزي، السبت 31 يناير 2026، 10 مساءً مساءً بتوقيت القاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.