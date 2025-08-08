صحة بني سويف: مستشفى الواسطى المركزي استقبل جثتين و22 مصابًا في حادث الكريمات (صور)

زار الدكتور محمد قريبة، وكيل مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، مستشفى الواسطى المركزي لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث التصادم الذي وقع صباح الجمعة على الطريق الصحراوي الشرقي، بعد بوابات الكريمات بنطاق مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 44 آخرين.

وكيل صحة بني سويف يزور مصابي الصحراوي الشرقي

وجاءت الزيارة تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة للمصابين وتقديم الدعم الكامل للأطقم الطبية بالمستشفيات، وتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وخلال جولته، رافقه الدكتور ياسر خيري، مدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة، حيث تم تفقد أقسام الطوارئ والعناية المركزة والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمصابين بكفاءة، خاصة بعد رفع درجة الاستعداد القصوى فور وقوع الحادث.

وكيل صحة بني سويف يطمئن على حالة مصابي الصحراوي الشرقي

الصحة: مستشفيات بني سويف استقبلت جثتين و22 مصابًا

وأشار وكيل مديرية الصحة ببني سويف، إلى أن مستشفى الواسطى المركزي استقبلت جثتين و22 مصابًا فور وقوع الحادث، وأن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وجروح سطحية، موضحًا أن معظم الحالات استقرت وغادر عدد منهم المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لا يزال البعض تحت الملاحظة داخل الأقسام الداخلية.

وأكد وكيل مديرية صحة بني سويف، تنفيذ توجيهات محافظ بني سويف بتوفير أكياس الدم والمحاليل والأدوية، وتواجد فرق الطوارئ الطبية على مدار الساعة، مشددًا على التنسيق الكامل مع غرفة الأزمات بالمديرية وغرفة العمليات بوزارة الصحة لمتابعة تطورات الوضع لحظة بلحظة.

وكيل صحة بني سويف يطمئن على حالة مصابي الصحراوي الشرقي

أسماء المصابين والمتوفين بحادث الصحراوي الشرقي

وضمت قائمة المصابين: ناصر محمد عباس، فؤاد رشاد فؤاد، أحمد عبد الرحمن عبد العزيز، صلاح عبد الرحمن عبد العزيز، كريم سيد محمود، غلاب عبد الناصر بدوي، صلاح محمود عبد المحسن، آيات محمد محمد، نادية سيد محمد، مريم سيد محمد، حميدة ضاحي محمد، يوسف عبد العال محمد، جمال عبد الناصر حلمي، الغول فادي حفني، محمود معيد حفني، غالب حفني مجدي، أحمد بدوي مطوع، ريم العزيز أبو السعود، إسماعيل أبو العز إسماعيل، محمد شكر كامل، محمد عبد الرحمن زين الدين، مراد عاطف محمد زينهم، كريم أحمد عزت عبد العال شكر، بالإضافة إلى طفلين مجهولي الهوية، وجميعهم من محافظة سوهاج.

كما تم التعرف على 3 من المتوفين وهم: كريمة زين العابدين (30 عامًا)، أحمد محمد (42 عامًا)، وعبد العزيز أبو السعود (48 عامًا)، بينما تواصل الجهات المختصة جهودها للتعرف على هوية باقي المتوفين.

وكيل صحة بني سويف يطمئن على حالة مصابي الصحراوي الشرقي

وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها في ملابسات الحادث، وتم رفع آثاره وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها المؤقت بسبب الحادث.

