محمد فؤاد يطرح أغنيتي "يا فؤش" و"في قربك" الليلة

يستعد النجم محمد فؤاد للعودة إلى الساحة الغنائية بقوة مساء اليوم، حيث أعلن عن طرح عملين غنائيين دفعة واحدة عبر منصات الاستماع المختلفة وموقع "يوتيوب"، وهما أغنية "يا فؤش" وأغنية "في قربك".

وشارك فؤش جمهوره منشور عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه عن موعد الصدور المقرر في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، حيث كتب مشوقًا متابعيه: "انتظروا.. أغنية يا فؤش وأغنية في قربك الساعة 7 مساء".

محمد فؤاد يغمي أغنية جديدة بآخر حفلاته

فاجأ محمد فؤاد في حفله المقام بالعاصمة الجديدة جمهوره بتقديم أغنية جديدة لأول مرة، حملت اسم “حاجات وحاجات”، أشعلت حماس الحضور الذين تفاعلوا معها بشكل لافت، حيث قال في الأغنية: «أنا كل ما أخش بيتنا لوحدي وأطفي النور، ألاقي صورتها مالية الأوضة والمرايات، قالولي معمولك عمل جابولي بخور وبخرتلها، ظهرتلي في حاجات وحاجات»، وهو ما قوبل بتصفيق وتشجيع كبير من الجمهور.

ألبوم محمد فؤاد الجديد

ويتنوع ألبوم محمد فؤاد الجديد بين الدراما والرومانسي، ويتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقين ومن أبرزهم خالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد شكري، وأحمد زعيم وفارس فهمي ووليد سعد ونابلسي وعمرو الخضري وأحمد أمين، بالإضافة إلي مصطفي رؤوف وماهر صلاح.

أما عن أسامي أغنيات ألبوم محمد فؤاد الجديد فهو يضم عدد من الأغاني وأبرزهم، لو، حجات وحجات، البيت ساكت، كفاية غربة في عينيكي

