الأربعاء 31 ديسمبر 2025
أسامة ربيع يصدر قرارات جديدة بشأن مجلس إدارة هيئة قناة السويس

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فيتو
أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عددًا من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2026، تضمنت استمرار عدد من مديري الإدارات، وتعيين مديرين جُدد بمجلس الإدارة. 

الفريق أسامة ربيع يكرم قيادات هيئة قناة السويس والعاملين المحالين للتقاعد

أسامة ربيع: سفينة دعم الغوص إضافة غير مسبوقة لأسطول هيئة قناة السويس

 

وضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة هيئة قناة السويس: المهندس  جمال السيد أبو الخير _ عضو مجلس الإدارة، مديرًا لإدارة الرئاسة، الدكتور فتحي محمد عبد الباري-  مديرا لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات، المحاسب محمود عبده مصطفى حسن - مديرا لإدارة التموين، الدكتور منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح- مديرا لإدارة الموارد البشرية، المهندسة نيفان عماد الدين السيد علي - مديرا لإدارة الأشغال، والمهندس محمد غريب أبو الرجال - مديرا لإدارة الخدمات، وعبد العزيز فرحات عبد العزيز- مديرا للإدارة القانونية. 

مجلس إدارة  هيئة قناة السويس، فيتو 
كما شمل القرار تعيين الدكتور مهندس عبد الحكيم زكريا محمد بدوي - مديرا لإدارة الشركات، المهندس أحمد جاد عبده البربري - مديرا لإدارة الترسانات، الدكتور مهندس علاء الدين عبد المعطي الشيخ - مديرا لإدارة الأنفاق والكباري، والمهندس نشأت نصر الدين هاشم _مديرا لإدارة الاتصالات ونظم المعلومات،  المحاسبة نهى فرج علي عبد الله _ قائم بعمل مدير الإدارة المالية. 

والمهندس شريف عماد الدين سيد _ قائم بعمل مدير الإدارة الهندسية، المهندس طارق غريب مختار الشامي _ قائم بعمل مدير إدارة الكراكات، المهندس عبد الرحمن محمد محمود رمضان _ قائم بعمل مدير إدارة التحركات.

