في جولة مفاجئة، وزير الصحة يبدي استيائه من مستوى الخدمة بمستشفى 6 أكتوبر المركزي

 تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير الصحة والسكان، مستشفى 6 أكتوبر المركزي في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ورصد أي قصور.

وبدأ الوزير جولته بتفقد شباك التذاكر، حيث استمع إلى آراء المرضى وحل مشكلاتهم، ثم تفقد وحدة الرعاية المركزة وراجع دفتر الحالات، إلى جانب الصيدلية والمخازن وغرفة طوارئ القلب (CPR) وغرفة الملاحظة الرجالي.

تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن استيائه من المستوى العام للمستشفى، موجهًا برفع كفاءتها واستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام لضمان تقديم خدمات طبية متميزة.

استمع الوزير إلى تقرير تفصيلي عن أوضاع المستشفى، شمل منظومة العمل والخدمات المقدمة والطاقة الاستيعابية وحالة الأقسام المختلفة، بالإضافة إلى توافر الأطقم الطبية والتمريضية ومستوى الجاهزية الفنية والإدارية، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

 

التنسيق مع وزارة الإسكان للشروع الفوري في إنشاء مستشفى 6 أكتوبر المركزي الجديد

 ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بالتنسيق مع وزارة الإسكان للشروع الفوري في إنشاء مستشفى 6 أكتوبر المركزي الجديد على الأرض التابعة للمستشفى الحالي، نظرًا لارتفاع معدلات الإقبال على الخدمات، مما يساهم في تحسين الرعاية الطبية وتخفيف الضغط عن المنشآت القائمة، مع الالتزام بالمعايير المعتمدة لتعزيز المنظومة الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.

وزير الصحة: نموذج مستشفيات 2026 سيراعي التطور التكنولوجي الكبير

الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية خلال 2025

كما استمع نائب رئيس مجلس الوزراء إلى مستجدات مشروع مركز غسيل الكلى المتكامل التابع للمستشفى، والذي يقام على ثلاثة أدوار ويضم 23 ماكينة غسيل كلوي، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، لتعزيز الخدمات المقدمة لمرضى الفشل الكلوي وزيادة الطاقة الاستيعابية وتخفيف العبء عن المرضى.

