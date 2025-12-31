تعديل موعد مباراتين في كأس الرابطة بسبب منتخب مصر

18 حجم الخط

منتخب مصر، قرر مسئولو لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراتين في مسابقة كأس عاصمة مصر، المقرر لهما يوم الإثنين المقبل، نظرا لتعارض موعدهما مع مباراة منتخب مصر الأول أمام بنين في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025.

وتم تقديم موعد مباراتي سموحة ضد المصري والمقاولون ضد غزل المحلة، لمدة ساعة لتنطلق في الرابعة مساء بدلا من الخامسة، لاسيما أن مباراة منتخب مصر ضد بنين، تنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر يواجه بنين في ثمن النهائي

وضرب منتخب بنين موعدًا مع منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16 (ثمن النهائي) في بطولة أمم إفريقيا، بعد تأهل بنين كثالث عن المجموعة الرابعة، فيما انفرد منتخب مصر بصدارة المجموعة الثانية على حساب جنوب افريقيا الوصيف وأنجولا الثالث وزيمبابوي الرابع.

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر وبنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

ويتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

