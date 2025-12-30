متى يتم تشغيل مترو الإسكندرية؟ القومية للأنفاق تجيب (فيديو)

18 حجم الخط

كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن مترو الإسكندرية متوقع افتتاحه خلال 2027 لنقل 1.5 مليون راكب يوميًا، موضحًا أن مترو أبو قير سيكون بطول 21 كيلو متر.



وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدة إنشاء وتطوير مترو الإسكندرية 38 شهرًا أي أنه يكون جاهزة في مارس 2027.

ولفت الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن طاقة النقل لمترو الأنفاق 2000 راكب، موضحا أن مترو الإسكندرية أكبر حيث يتكون من 9 عربات بينما مترو القاهرة 8 عربات.

وشدد على أن مترو الإسكندرية من المتوقع أن يحل الأزمة المرورية والزحام في عروس البحر المتوسط خاصة في ظل الإقبال الكبير خلال الموسم السياحي، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف الترام الرمل في الأسبوع من فبراير المقبل، وسيتم استبداله بترام بسرعة أعلى وزمن تقاطر أقل ويستوعب نصف مليون راكب يوميًا.

وعن عدد مستخدمي مترو الأنفاق يوميًا في الخطوط الثلاثة أكد أن هناك 2 مليون راكب، يستقلون مترو الإنفاق يوميا وأن النصيب الأكبر في الخط الأول المرج – حلوان، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تطوير الخط الأول خلال ساعات الليل التي يتوقف فيها تشغيل المترو وذلك على يتم التأثير على فترات التشغيل.

وأوضح أن فترة تطوير الخط الأول للمترو يوميًا تستغرق 6 سنوات، لأنه يتم تركيب أجهزة جديدة مع الحفاظ على القديم إلى جانب تجربة ما يتم إنجازه من أعمال التطوير، مؤكدا أن هناك تحالف شركات مصرية فرنسية بقيادة أوراسكوم يقوم بعمليات التطوير، واختيار المطورين جاء بناء على المعيار الفني والمالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.