نجيب ساويرس يحدد أهم 3 قطاعات قادرة على سداد ديون مصر (فيديو)

علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على حالة الجدل بين هشام عزالعرب، الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى CIB، فى نقاش مع رجل الأعمال حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، بشأن فكرته التى أطلق عليها «المقايضة الكبرى» لحل أزمة ديون الدولة، قائلا: " فى بداية الأمر إن حسن هيكل حاول إلقاء مشكلة الديون على الدولة، ويحاول إلقاءها على الجهاز المصرفي".



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " إن البنك المركزي ليس لديه القدرة على إدارة أصول الدولة، وهذا ليس حلا لأزمة الديون".



وأضاف: " حجم الدين خلال السنوات الماضية شهد تضخما كبيرا، و الاقتصاد المصري حاليا مستقر وفى أحسن أوضاعه، ولكن يبقى حجم الديون خطيرا وكبيرا ويجب وضع حل علمي ومدروس".



وأوضح: " الدولة بها قطاعات تشهد نموا كبيرا وبسرعة منها القطاع السياحي، ولكنه يحتاج لفك الحصار الذى يعاني منه، بأن مصر للطيران هى الناقل الوحيد للسياحة فى مصر، ولذلك يجب فتح السماوات، والتنسيق من شركات الطيران الكبرى على تشغيل خطوط الطيران المباشر للمقاصد السياحية المصري، بالإضافة إلى تشغيل الطيران منخفض التكاليف".



وتابع: " إذا كنا عايزين نوصل لـ 30 و50 مليون سائح فيجب زيادة حجم عدد الطائرات وزيادة كفاءة المطارات، بالإضافة إلى قطاع الصناعة، والفريق كامل الوزير استطاع فتح 1000 مصنع كانت مغلقة"، موضحا:" قطاع الزراعة والعمل على استصلاح الأراضي الجديدة، ومشاركة القطاع الخاص فى هذه الأراضي لزيادة التصدير من 3 مليارات إلى 6 مليارات، وعندنا قطاعات أخرى كثيرة، وعلى العموم أنا متفائل فى 2026".



