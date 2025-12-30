رسميا، تونس تواجه مالي في دور الـ16 من أمم أفريقيا

18 حجم الخط

تنطلق منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بمواجهة قوية تجمع بين منتخب تونس ونظيره منتخب مالي، في لقاء مرتقب يفتتح مواجهات هذا الدور الإقصائي الحاسم.

تونس ضد مالي

وتُقام المباراة يوم السبت الموافق 3 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أرضية ملعب محمد الخامس، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير.

ويدخل منتخب تونس المواجهة بطموح مواصلة المشوار القاري والمنافسة على اللقب، معتمدًا على خبرته الكبيرة في البطولات الإفريقية، بينما يسعى منتخب مالي إلى تأكيد حضوره القوي وتقديم أداء مميز يقوده إلى تحقيق الفوز وبلوغ الدور ربع النهائي.

وتُعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لقدرات المنتخبين، في ظل تقارب المستوى وقوة المنافسة، حيث لا مجال للتعويض في مباريات خروج المغلوب، ما يزيد من سخونة وإثارة اللقاء المنتظر.

وتعادل منتخب تونس مع تنزانيا، بهدف لمثله في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير القادم ليصعدا معا لدور الـ16 من البطولة.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا

نيجيريا 9 نقاط

تونس 4 نقاط

تنزانيا 2 نقطة

أوغندا نقطة واحدة

وصعد منتخب تونس رفقة نيجيريا بينما تأهلت تنزانيا ضمن أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث.

